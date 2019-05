Des petits coins pour tous les genres

by Info Gaboteur

Réclamées par le conseil des élèves de l’école Sainte-Anne, deux salles de toilettes non genrées ont fait leur apparition en février dans cet établissement de La Grand’Terre. Une première à l’échelle des écoles francophones de la province!

À l’automne 2017, de retour d’une formation dispensée par le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) sur les identités LGBTQ, les membres du personnel enseignant de l’école Sainte-Anne avaient émis le souhait de poser des actions pour rendre leur milieu encore plus accueillant, inclusif et bienveillant.

« On voulait que ça vienne des jeunes », explique Marcella Cormier, la directrice de l’école qui accueille des élèves de la maternelle à la 12e année. Avec l’encadrement de deux enseignantes, les membres du conseil des élèves ont d’abord créé un babillard pour renseigner leurs camarades et le personnel enseignant sur le genre et les orientations sexuelles.

Puis, le conseil a formulé une demande officielle à sa direction afin que les toilettes de l’école soient non genrées. « Notre réponse a été oui oui oui! », raconte madame Cormier. L’accord était donné pour que les deux salles de toilettes individuelles et genrées réservées au personnel soient dorénavant accessibles à tous les membres de la communauté scolaire, quel que soit le genre auquel ils s’identifient. Les salles de bain à plusieurs cabines sont toutefois encore réservées aux garçons ou aux filles.

Du scolaire au communautaire

Les élèves ont fait appel à leur voisin, soit l’Association régionale de la côte ouest (ARCO), pour produire les enseignes inclusives. Ces écriteaux montrent les pictogrammes féminin, masculin et de genre neutre. Une collaboration fructueuse, puisque les usagers du centre communautaire et du gym Franco Fit qui partagent le même édifice que l’école peuvent dorénavant eux aussi profiter de toilettes universelles. « Ça a amené les gens à se poser la question : nos toilettes sont-elles inclusives et accessibles? », se réjouit Marcella Cormier.

En marge de cette initiative, la bibliothèque de l’école a aussi garni ses tablettes de littérature LGBTQ. Un thème qui semble résonner chez les élèves, puisque le jour de l’entrevue, 11 des 15 titres étaient empruntés!

Le prochain pas, selon Marcella Cormier, sera de lancer un club de type GSA (Gender Sexual Alliance) afin de répondre au désir d’inclusion de ses élèves pour qui l’ouverture aux personnes LGBTQ n’a rien d’exceptionnel. Elle ne rapporte d’ailleurs aucun incident d’homophobie ni d’intimidation en lien avec les choix du personnel et des jeunes. « Pour eux, c’était une évidence d’avoir des toilettes non genrées. Il y a beaucoup de respect pour l’orientation sexuelle et le genre dans notre école », dit fièrement la directrice.

Si cette école de langue française de la péninsule de Port-au-Port fait office de pionnière au sein du CSFP, elle n’est toutefois pas la première de la province à offrir des petits coins inclusifs. Un certain nombre d’établissements du Newfoundland and Labrador English School District (NLESD) disposent aussi de salles de bain neutres. Depuis 2013, toutes les nouvelles écoles anglophones de la province ont été conçues avec des salles de bains individuelles non genrées.

Des écoles accueillantes et sécuritaires Les nouvelles toilettes inclusives de l’école Sainte-Anne tout comme les conférences, les clubs, les ateliers, ressources, formations et autres activités sur le thème LGBTQ+ s’inscrivent dans le cadre de la Politique pour des écoles accueillantes et sécuritaires. Révisée en 2013, cette politique qui relève du ministère de l’Éducation de la province vise à encadrer toutes les écoles dans l’établissement d’un climat scolaire harmonieux et inclusif. Pour consulter la politique : www.ed.gov.nl.ca/edu/K12/safeandcaring/

Un texte de Marilynn Guay Racicot, publié dans Le Gaboteur du 22 avril 2019 | Photo : Facebook de l’École Sainte-Anne