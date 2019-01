Sondage sur les services de santé mentale en français à Terre-Neuve-et-Labrador

by Info Gaboteur

Le Réseau santé en français de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) lance un sondage afin de connaître les besoins en matière de services et de ressources en santé mentale et dépendances pour les communautés francophones en situation minoritaire de la province.

Ce sondage est le second que diffuse l’organisme en un mois. En décembre dernier, le Réseau santé en français, en collaboration avec Eastern Health, a sondé les citoyens francophones de la région de la capitale sur les services de navigation en français du système de santé de St. John’s.

Les résultats de ces enquêtes serviront à formuler des recommandations à l’intention du ministère de la Santé et des Services sociaux pour améliorer l’offre actuelle. Les répondants ont jusqu’au 1er février 2019 pour s’exprimer.

Participer à cette consultation