2019 : un esprit d’équipe règne au Gaboteur

Pour une première année depuis des lustres, Le Gaboteur débute 2019 avec ce qu’il est possible d’appeler une « équipe ». Voici quelques nouvelles de nous et de nos collaborateurs.

Par Jacinthe Tremblay

Notre équipe est composée de la journaliste et adjointe à la rédaction Marilynn Guay Racicot, de Patrice Potvin, responsable des abonnements et des ventes publicitaires locales, et de moi, à la direction générale, une tâche qui inclut entre autres la responsabilité ultime du contenu du journal. La conception graphique et la mise en page du journal sont assurées par Jessie Meyer, qui fait des miracles à chaque édition sur une base contractuelle depuis plusieurs années maintenant.

Compter sur une équipe embellit évidemment la vie au travail, mais elle permet surtout au Gaboteur de faire plus de couverture sur le terrain, de rencontrer les gens en personne plutôt qu’au téléphone, de participer à des événements pour faire rayonner le journal et de vous servir au bureau ou au téléphone en semaine.

Nous vous invitons à en profiter. Vous avez des idées de sujets à traiter? Vous voulez absolument que Le Gaboteur soit présent à un événement ou présente une personne formidable? Contactez Marilynn. Vous avez perdu votre mot de passe pour consulter l’édition numérique du journal? Vous voulez abonner un proche? Vous avez des idées pour de nouveaux points de vente du journal? Appelez Patrice au 709 753-9585 ou passez le voir au bureau au 65, Ridge Road à St. John’s. Vous avez des commentaires, bons ou mauvais, sur un article ou sur le contenu du journal en général? Contactez-moi.

L’équipe du Gaboteur, c’est aussi son réseau de pigistes, dont vous retrouvez les textes ou les photos sur une base plus ou moins régulière dans nos pages.

En route vers Le Gaboteur magazine 2019

Même si l’été est encore loin, nous sommes déjà en mesure de vous annoncer le retour, pour une deuxième année, d’un Gaboteur en format magazine et très largement distribué dans toutes les régions de la province.

Sa planification est déjà commencée mais des propositions d’articles ou de reportages photos sont les bienvenues. Une collaboration à cette édition spéciale vous intéresse? Contactez-nous à dg@gaboteur.ca ou à redaction@gaboteur.ca.

Bonne et heureuse année 2019!