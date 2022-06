PUBLIREPORTAGE: Wilfred LeBouthillier à la barre du grand spectacle Tout pour la musique

Du côté carrière, quels sont vos projets en cours?

Ma carrière solo est un peu mise de côté pour donner la priorité à la préparation d’un prochain album avec les Gars du Nord. On est en pleine écriture de chansons ces temps-ci. On vise de sortir l’album au début de 2023.

Ça va être très différent de ce qu’on a enregistré jusqu’ici, qui était uniquement des chansons de Noël. On avait beaucoup de demandes pour des spectacles lors des festivals ou d’évènements qui n’avaient pas lieu pendant le temps des Fêtes. Mais nous, c’est juste ça qu’on faisait; on avait seulement un spectacle de Noël de monté. Ce qui fait que, souvent, on ne pouvait pas accepter ces demandes-là.

Les Gars du Nord, on est tous des compositeurs, donc on veut pas être un cover band non plus. Tant qu’à avoir un groupe, on veut écrire nos propres chansons. On veut chanter nos chansons. On va sortir un extrait cet automne.

Ça sera un défi de continuer la carrière solo si les Gars du Nord prennent de l’ampleur?

Il y a toujours moyen de faire deux projets en même temps. On a tous des projets solos à gauche puis à droite. Mais on est nos propres patrons. On est nos propres producteurs. On décide de tout nous-mêmes. C’est plus facile. On fait nos horaires nous-mêmes.

De mon côté, j’écris des tounes. Je suis tout le temps à l’écriture de mon projet solo. L’an prochain, ce sera mes 20 ans de carrière. J’aurai quelque chose qui va souligner ça.

Le spectacle Tout pour la musique sera présenté le 24 juin à 20h (HAR) en direct du studio Bell du Centre National de Musique de Calgary, sur Unis TV.