PUBLIREPORTAGE: L’AFFC unit les voix dans la lutte contre les violences genrées

C’est avec des messages inspirant le respect, la fierté, la bienveillance et le changement que l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) mène sa campagne de sensibilisation nationale contre les violences genrées. Avec l’objectif d’atteindre le plus de francophones possible en milieu minoritaire au Canada, des organismes représentant les intérêts des femmes et des filles francophones et acadiennes ont pris les devants pour inspirer les membres de leurs communautés avec la campagne «Unissons nos voix contre les violences genrées».