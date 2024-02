PUBLIREPORTAGE: Célébrer l’espace francophone avec les Rendez-vous de la Francophonie

Toutes les activités des RVF sont affichées ici.

Permettre à la jeunesse de prendre sa place

«Prends ta place. Prends toute ta place, mais prends juste ta place.» LeFLOFRANCO utilise souvent ces paroles pour interpeler les jeunes qu’il rencontre, notamment lors de ses tournées dans les écoles.

«Quand on parle de notre jeunesse francophone, francophile, je confirme qu’il y a un intérêt, je confirme qu’il y a une fierté, je confirme qu’il y a une soif. Même s’ils ne sont pas des francophones de souche, comme on dit, c’est une langue qui les interpelle. Grâce à la musique, c’est une langue qu’ils veulent continuer d’apprendre. Puis, ils veulent s’investir, s’impliquer aussi dans la communauté francophone. C’est vraiment beau à voir», affirme-t-il.

Micheline Marchildon constate le même engagement chez les jeunes Franco-Manitobains. Depuis sept ans, elle fait partie de l’équipe encadrant le camp Fou d’rire, qui est organisé par la Fédération culturelle de la francophonie manitobaine (FCFM) et qui permet à des jeunes d’apprendre les bases du standup comique.

«C’est incroyable de voir ce qui sort de leur bouche quand on leur donne les outils et l’occasion de parler de ce qui les passionne, mais surtout de leur unicité. Moi, je dis toujours “montre-moi ton weird, c’est quoi ta perspective drôle ou bizarre”. Si on leur donne l’occasion d’être engagés, de montrer qui ils sont, ils vont prendre le micro», comme elle a pu l’observer avec les jeunes qui participent au camp.

La langue comme trait d’union des francophonies

L’accès à un espace francophone permettant l’épanouissement et l’expression des couleurs locales favorise l’ancrage de chaque personne dans sa communauté. C’est notamment ce qui a permis à FLO, qui né à Paris de parents haïtiens et qui a grandi à Ottawa, de trouver et de prendre sa place comme artiste franco-ontarien.

«Il y a beaucoup de diversité dans qui je suis et je pense que tout ça fait ma personne, fait ma force», explique-t-il. L’artiste voue une grande admiration à la résilience des francophones qu’il côtoie sur son chemin.

«Je pense que c’est ça qui fait notre force aussi en tant que Canadiens. On a beaucoup de gens qui viennent d’ailleurs, on a beaucoup de francophones qui amènent leurs différentes touches francophones, mais au final, on est tous des francophones; peu importe ton background, ton look. Ça, c’est vraiment beau. Donc c’est sûr que tout ça m’influence.»

Micheline Marchildon, quant à elle, peut parler longuement de la francophonie qu’elle côtoie quotidiennement au Manitoba. «J’ai rempli deux pages de notes», s’amuse-t-elle à dire en entrevue.