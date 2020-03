Prendre soin de sa santé mentale en situation de pandémie

Évitez le trop plein d’information. Restez informés, mais avec modération. Trop visionner ou écouter de l’information au sujet de la COVID-19 peut augmenter le stress, l’anxiété et la déprime. Choisissez-vous quelques sources d’information fiables comme l’Agence de santé publique du Canada Canada.ca/le-coronavirus ou le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador https://www.gov.nl.ca/covid- 19/ pour vous renseigner. Limitez vos conversations aux faits avec les enfants. Et méfiez-vous des nouvelles sensationnalistes provenant de sources douteuses.

Prenez soin de vous. Prenez des repas sains et équilibrés et faites de l’exercice, afin de vous sentir bien. Allez prendre une marche, étirez-vous et bouger pour évacuer le stress et éliminer les tensions. Reposez-vous et prenez de bonnes nuits de sommeil. Évitez la caféine le soir et faite des activités relaxantes avant d’aller dormir.