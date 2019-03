L’ARCO recrute : deux postes à combler à La Grand’Terre

L’Association régionale de la côte ouest (ARCO) souhaite combler le poste de chargé de communication culturelle et celui d’agent culturel au sein de son équipe basée au Centre communautaire Sainte-Anne, à La Grand’Terre.

Voici les deux offres d’emploi (requièrent d’avoir accès à un véhicule) :

CHARGÉ DE COMMUNICATION CULTURELLE

Milieu de travail

L’Association régionale de la côte ouest inc (ARCO) est un organisme régional à but non lucratif qui, en collaboration avec ses membres, s’engage à favoriser l’épanouissement et le développement global d’une communauté francophone dynamique, visible et unifiée sur la Côte Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. L’ARCO a son siège au Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne (CSCSA), à la Grand’Terre, sur la péninsule de Port-au-Port.

Fonctions

Le chargé de communication culturelle, sous la responsabilité de la direction générale, contribuera à l’efficacité de son secteur de travail par la planification et la mise en œuvre des stratégies de communication organisationnelles internes et externes, par le développement et l’animation des outils Web, et par la liaison avec les différents partenaires et intervenants de l’ARCO et de ses associations membres. En plus, cette personne prendra en charge l’organisation et la mise en œuvre des projets audio-visuels du Studio de l’île situé au CSCSA.

Principales responsabilités

Concevoir et rédiger des brochures, affiches publicitaires et documents, superviser la traduction le cas échéant et superviser la production graphique.

Produire certains documents, vidéos et enregistrements audio dans les langues française et anglaise.

Développer, élaborer, enrichir et mettre à jour les outils de communication Web de l’ARCO et ses membres. Établir des améliorations et effectuer des mises à jour souhaitables des informations affichées sur le Portail FrancoTNL et sur la Page Facebook portauportinfo et proposer des solutions technologiques favorisant l’interactivité entre les organismes francophones et les partenaires.

Réaliser les relations de presse.

Planifier et gérer la programmation annuelle du Studio de l’Île en collaboration avec les associations francophones de la péninsule, les artistes et musiciens ainsi que les deux écoles françaises de la région.

Prendre en charge l’organisation d’événements artistiques et culturelles en lien avec le rayonnement de la francophonie péninsulaire.

Organiser et gérer des productions audiovisuelles

Offrir des sessions de formation en audio et en vidéo aux employés de l’ARCO et aux membres de la communauté.

Profil recherché

Baccalauréat en communication ou en arts ou dans toute discipline jugée pertinente

Minimum d’une année d’expérience de travail pertinente

Excellente maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites

Très bonne connaissance des logiciels et des équipements de production audio et de production vidéo.

Maîtrise des logiciels Adobe Creative Cloud et Microsoft Office.

Bonne connaissance des technologies de l’information et du Web

Fortes habiletés de rédaction

Aptitude pour la vulgarisation du langage technique

Capacité à gérer des événements et des projets

Expérience en enseignement des adultes et des jeunes

Connaissance du milieu francophone à Terre-Neuve-et-Labrador

Intérêt marqué pour le secteur culturel et artistique

Doit avoir accès à un véhicule

Rémunération et détails du poste

Poste temporaire à temps plein de 6 mois avec possibilité de prolongement

35 heures par semaine

Rémunération : 13$ à 15$ par heure tout dépendant de l’expérience du candidat.

Entrée en fonction : dès que possible

Faites parvenir votre CV à Catherine Fenwick au plus tard le lundi 18 mars 2019 à 16 h par courriel à cfenwick@arcotnl.ca.

AGENT CULTUREL

Fonctions

Sous l’autorité de la direction générale de l’ARCO et du conseil d’administration de l’organisme francophone local, Héritage de l’île rouge, la personne choisie sera responsable:

de planifier et de réaliser diverses activités sociales, culturelles et physiques pour la communauté de la Grand’Terre incluant la célébration de la fête de la chandeleur, le carnaval d’hiver annuel, la marche de la St-Jean Baptiste, la fête du Canada, des activités pour enfants, adultes et personnes aînés comme des films en français, des jeux de volleyball, des jeux de fléchettes, des ateliers artisanaux,etc…

de participer aux réunions et aux sessions de formation des employés;

d’agir comme la personne ressource de l’organisme;

d’effectuer des tâches administratives comme la rédaction des demandes de financement, des états financiers, des rapports d’activités et de projets, la rédaction des procès-verbaux, la promotion des activités et événements, l’évaluation des activités et projets…

Qualifications requises

Avoir accès à un véhicule;

Avoir une aptitude à communiquer avec le grand public et à coopérer avec les différents organismes et groupes;

Avoir une excellente aptitude à la communication écrite et orale en français et en anglais;

Avoir une expérience de travail pertinente;

Savoir utiliser un ordinateur et des logiciels;

Être capable de travailler des heures flexibles (fin de semaines, les matins ou les soirs);

Être capable de travailler dans une manière organisée et indépendante;

Posséder une bonne connaissance de la communauté francophone de la Grand’Terre.

Rémunération et lieu de travail

Au Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne à La Grand’Terre

Poste permanent, temps plein (30 heures)

Salaire : 12,50$ à l’heure

Faites parvenir votre CV à Catherine Fenwick au plus tard le lundi 18 mars 2019 à 16 h par courriel à cfenwick@arcotnl.ca.