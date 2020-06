Offre d’emploi: INFIRMIER(IÈRE) IMMATRICULÉ(E) II

INFIRMIER(IÈRE) IMMATRICULÉ(E) II

(Navigateur(trice) francophone du système de santé)

Hôpital Health Sciences Centre

Services bilingues

Temporaire, à temps plein (jusqu’au 31 octobre 2020, avec possibilité de reconduction) OU

*Un poste temporaire à temps partiel avec une durée plus longue peut être disponible.

Heures : 75 bi-hebdomadaires (8 heures/jour) Salaire : NS-29 ($33.25 – $40.84/heure) No du concours : 2020001127 Date de publication : Le 15 juin 2020 Date de clôture : Le 15 juillet 2020

À notre sujet

Eastern Health est la plus grande régie régionale de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador, employeur d’environ 13 000 employés dévoués et desservant une population de plus de 300 000 personnes. La régie offre le continuum complet de services communautaires et de santé, y compris la santé publique, les soins de longue durée, les services communautaires, les soins hospitaliers et des programmes et services provinciaux uniques. À Eastern Health, nous sommes fiers d’offrir des soins et des services de la plus grande qualité possible aux résidents de nos communautés, de notre région et de la province. Pour y arriver, nous avons à notre emploi des personnes qualifiées, compétentes et bienveillantes qui sont dévouées à leur profession et à notre vision de « Personnes en santé, communautés en santé ».

Résumé du poste

Relevant directement du leader responsable des services bilingues, le navigateur (trice) francophone du système de santé sert de lien entre le patient et le système de santé, en aidant à identifier des soins culturellement et linguistiquement appropriés, à y relier le patient et à assurer que le patient comprenne comment naviguer dans le continuum de soins. Il ou elle offre des services d’appui et de représentation afin d’identifier et de surmonter les barrières systémiques tout en augmentant les connaissances du patient en matière des services disponibles en français. Le navigateur (trice) favorise aussi la collaboration et la communication entre les fournisseurs de services. Les services de navigation seront largement publicisés par le navigateur (trice) et le poste servira de point de contact central pour les demandes du public et des fournisseurs de services. Au besoin, le navigateur (trice) francophone du système de santé aidera aussi avec l’interprétation et la traduction pour soutenir les patients francophones et leurs familles ou tuteurs. Le navigateur (trice) offre un soutien à Eastern Health en se penchant sur des orientations stratégiques axées sur le développement de soins linguistiquement et culturellement inclusifs pour la communauté francophone et d’expression française.

Responsabilités spécifiques

Travailler auprès des patients et de leur équipe de soins (c.-à-d. médecin, infirmier praticien, travailleur social, diététiste, etc.) pour déterminer les options de traitement et les soutiens.

Identifier les membres de la communauté francophone qui pourraient bénéficier d’un soutien à naviguer le système, y compris les nouveaux arrivants francophones ou ceux dont la langue officielle de choix est le français.

Identifier des professionnels de la santé capables d’offrir des services en français et des services disponibles en français ainsi que des services communautaires et des communautés qui ont la capacité de contribuer au mieux-être des patients francophones (soutien aux organismes, aide avec la recherche d’emploi, etc.)

Faire l’inventaire des problèmes de santé des patients et des objectifs personnels de santé pour lesquels ils cherchent la navigation.

Consulter les patients et les membres de leur famille et/ou leur réseau de soutien concernant ce dont ils ont besoin pour aider le patient à atteindre ses objectifs de santé.

Identifier les préférences du patient, ses besoins et les obstacles possibles à l’accès au traitement (c.-à-d. déplacement aller-retour pour consulter un spécialiste de langue française) et concevoir des solutions possibles afin de surmonter les obstacles.

Orienter les patients et les familles au système de soins de santé de Terre-Neuve.

Mobiliser les professionnels de la santé, les organismes communautaires et les membres des comités locaux pour les informer du rôle du navigateur (trice) francophone du système de santé et entretenir des relations continues avec les fournisseurs francophones de services de santé de la région et de la province ainsi qu’avec d’autres partenaires prestataires de services.

Offrir le soutien aux patients francophones et à leurs familles en facilitant l’accès et la coordination des services de soins de santé dans la province.

Trouver et initier des renvois vers des services culturellement et linguistiquement adaptés au nom des patients et de leurs familles.

Suivre les patients et leurs familles pendant leur parcours du système de soins de santé jusqu’à ce que le patient ait atteint ses objectifs personnels et de santé.

Recueillir des statistiques et autres renseignements pour évaluer l’incidence de la navigation des soins de santé sur la santé et le mieux-être du patient.

Exigences du travail

En postulant pour ce poste, vous reconnaissez comprendre que les exigences et demandes normales de ce travail comprennent (sans s’y limiter) :

À l’occasion déplacer ou soulever des objets pesants entre 10 et 30 livres, pousser ou tirer des objets en utilisant une force moyenne.

Être constamment en position assise pour travailler à un ordinateur pour faire de la recherche, rédiger des politiques, procédures et manuels, préparer des présentations et lire et préparer des documents.

Consulter régulièrement d’autres départements, unités et hôpitaux et interagir avec eux afin de coordonner le roulement en temps opportun des patients, des clients et des résidents.

Être régulièrement debout ou marcher afin de procéder à des vérifications, donner des présentations, répondre aux plaintes des patients, clients ou résidents et collaborer avec l’équipe de soins de santé pour résoudre les problèmes.

Effectuer régulièrement des mouvements fins des doigts et des travaux de précision à l’ordinateur ou à des machines qui exigent le contrôle précis et la stabilité.

La concentration visuelle est nécessaire pour parcourir des documents et faire rapport sur leur contenu, évaluer des situations en milieu de travail ou surveiller le milieu de travail par rapport aux problèmes de santé, sécurité et gestion des risques.

Qualifications professionnelles

Être diplômé(e) d’un programme postsecondaire approuvé/reconnu en sciences infirmières.

Détenir un certificat d’immatriculation valide auprès du College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador (CRNNL).

Détenir un certificat ACLS.

Minimum de cinq (5) ans d’expérience comme personnel infirmier immatriculé dans les sept (7) dernières années.

Maîtrise de l’anglais et du français (compétences en communication à l’oral et à l’écrit).

Connaissances appliquées des principes de la sécurité culturelle et de l’impact potentiel sur les préoccupations en matière de santé des patients et des familles.

Capacité de travailler avec les autres et en milieu interculturel.

Solides habiletés interpersonnelles et bonnes compétences en communication à l’oral et à l’écrit en anglais et en français.

Capacité d’être autonome, motivé, innovateur et créateur.

Des connaissances en gestion et suivi de projets sont un atout.

Compétences démontrées en applications informatiques et logiciels comme Meditech et Microsoft Suite sont un atout.

Utilisation avérée du bon jugement, de la pensée critique, de la résolution de problèmes complexes et des capacités d’analyse.

Habileté à travailler de façon autonome et comme membre d’une équipe interdisciplinaire.

Aptitude démontrée de travailler, organiser, prioriser et accomplir des taches multiples de façon efficace.

Capacité solide de bâtir des réseaux et des partenariats.

Un rapport d’antécédents indiquant un bon rendement et une assiduité satisfaisante au travail est requis.

S’il s’agit d’un affichage à l’interne seulement, uniquement les candidatures des personnes déjà membres d’Eastern Health RNUNL Regional Bargaining Unit seront considérées. Autrement, si ce concours est affiché à l’interne et à l’externe, nous accepterons toutes les candidatures, mais nous donnerons la préférence aux candidats qualifiés qui sont déjà membres d’Eastern Health RNUNL Regional Bargaining Unit.

Faites demande en ligne à https://employment.easternhealth.ca

Pour vous joindre à notre équipe, veuillez présenter votre curriculum vitae, votre lettre de candidature ou votre demande en ligne, en expliquant clairement de quelle façon votre profil correspond aux qualifications demandées. Il faut inclure votre adresse postale actuelle, votre numéro de contact pendant le jour, le numéro du concours et votre numéro d’employé, le cas échéant.

Coordonnées pour les demandes de renseignements concernant le recrutement :

Téléphone: (709) 777-7777 (5-2) ou 1-800-563-3693

Courriel : employment@easternhealth.ca. Les demandes d’emploi et les CV ne sont pas acceptés à cette adresse courriel.

CANDIDATURES EXTERNES: Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; cependant nous entrerons en contact seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. Le candidat retenu devra fournir un certificat de bonne conduite de la GRC ou d’un service local de police (une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables peut être exigée), ses certificats d’études, son inscription/certificat d’immatriculation le cas échéant et son numéro d’assurance sociale.