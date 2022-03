Le Gaboteur à la découverte de différentes cultures au Musée The Rooms

Cody Broderick

Photo: Rose Avoine-Dalton

Pour fêter la diversité culturelle à Terre-Neuve-et-Labrador, Le Gaboteur vous invite au Musée The Rooms dans le cadre de l’événement annuel Sharing Our Cultures!

Du 20 au 23 mars, Sharing Our Cultures mettra à l’honneur différentes cultures de la province grâce à des présentations et des activités ludiques. Au cours de l’événement, vous aurez l’occasion de découvrir les différents vêtements, musiques, arts, nourritures, danses, contes, sports et plus encore, issus de traditions du monde entier et qui se trouvent ici même à Terre-Neuve-et-Labrador.

Si vous êtes dans le coin, venez dire bonjour à l’équipage de votre journal d’expression française, prenez un exemplaire gratuit pour un peu de lecture, et célébrez la diversité de la province avec des gens qui viennent des quatre coins du monde!

20 mars 2022 de 13h à 16h – Événement gratuit ouvert au public