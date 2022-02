L’art glacial

Arts et culture

Avec 15 blocs de glace et des tronçonneuses, que feriez-vous? C’est simple: des sculptures! Les 5 et 6 février derniers, Steve et Jonathan Watson, un duo père-fils de St. John’s, sont passés par Corner Brook pour soumettre trois sculptures dans le cadre du Championnat national de sculpture sur glace. Voici un aperçu de quelques-unes des sculptures glaciales.