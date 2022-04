La «fameuse» passe gratuite du déneigement…

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador assure et défraie les coûts du déneigement des 172 districts de services locaux et des 120 territoires non incorporés de l’île et du Labrador. À première vue, il y a de bonnes raisons de s’insurger contre cette «passe gratuite» pour les habitants de ces localités, n’est-ce pas?