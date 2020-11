🚨 L'assemblée générale annuelle du Gaboteur Inc. se déroule CE SOIR à 19h! 🚨



Vous avez toujours le temps de vous inscrire: bit.ly/3jaVpru

Pour plus de détails: www.gaboteur.ca/avis-de-convocation-assemblee-generale-annuelle-2020-du-gaboteur/Le Gaboteur tiendra son AGA en ligne cette année le 18 novembre à 19h!



N'oubliez pas de vous inscrire à l'avance ici: http://bit.ly/3jaVpru



À l'ordre du jour: des élections!

Trois postes, occupés par Nathalie Brunet, Ysabelle Hubert et Nancy Boutin seront en élection!



Vous voulez veiller à la saine gestion de votre journal et à des destinées? Nous avons besoin de vous.



Cette invitation est pour vous, si vous êtes membre du Gaboteur Inc. le 18 novembre et sur place à l’AGA virtuelle ou vous avez pris soin de vous faire proposer par un membre en règle.



Et vous savez quoi? On a du fun dans les réunions du conseil d'administration du Gaboteur Inc.

