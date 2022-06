E-Entrepreneuriat

Magazine d’été 2022

Entrepreneuriat

Les brûleries ont le vent dans les voiles

Un texte de Cody Broderick

À tout moment de la journée, à la maison ou au bureau, vous pouvez entendre le sifflement d’une bouilloire et sentir l’odeur du pain grillé dans tous les coins de la province. Si le tea and toast demeure la collation traditionnelle de choix pour plusieurs, un nouveau concurrent est entré en lice pour accompagner le pain : le café.

Selon une enquête réalisée par Narrative Research en novembre 2021, Terre-Neuve-et-Labrador est la province la plus caféinée du Canada atlantique : 92 % de ses répondants boivent du thé ou du café. En effet, alors que 34 % des répondants de ce coup de sonde préfèrent toujours le thé, plus de la moitié des participants ont choisi le café.

Des entrepreneurs de la province entendent bien assouvir leur soif par les produits locaux.

Stimuler l’économie rurale

En 1977, Kelly Crane ouvre le bal de la transformation terre-neuvienne des grains de café dans son populaire marché d’alimentation de la capitale, Auntie Crae’s. Au début des années 2000, d’autres torréfacteurs locaux, tous établis dans les régions urbaines de la province, sont actifs. À St. John’s, on retrouve, en plus de Auntie Crae’s, Coffee Matters et Jumping Bean Café ; et à Corner Brook, Brewed Awaking.

Lorsque Auntie Crae’s ferme ses portes, Ian White, originaire de Trinity, décide de reprendre le flambeau en achetant ses équipements, d’abord pour apprendre à faire ses propres mélanges. En 2016, il lance la Trinity Coffee Co, une brûlerie qui vend ses grains en ligne et dans plusieurs commerces, comme Bare Mountain Coffee House à Clarenville ; Rocket Bakery, Belbin’s Grocery et Urban Market à St. John’s ainsi que dans les marchés d’alimentation Coleman’s, présents un peu partout dans la province.

Ian White explique la création de son entreprise par son désir de gagner sa vie en milieu rural, dans sa localité natale. Il n’est pas seul. « Il y a des gens qui reviennent au bercail après avoir travaillé dans le monde entier et qui essaient de gagner leur vie et de rester [ici] », explique-t-il.

Parmi les autres brûleries basées dans les régions rurales de la province, on retrouve Bonavista Coffee Company (Bonavista), Weathervane Coffee Co (Gander) et Gros Morne Coffee Roasters (Deer Lake). Autour de la capitale, il y a 7th Wave Coffee Roasters, Café Terra Nova, ​​Green Canoe Coffee et Goodkarma Coffee. Beaucoup de grains et de mélanges à découvrir pendant votre prochaine course à l’épicerie, peu importe où vous vous trouverez dans la province!

Photo: Cody Broderick

Renforcer les racines grâce aux graines

Près des rives de la baie Conception, à Carbonear, les propriétaires du café Dark Star Coffee Roasters, Darren Randell et Mark Royle, connaissent bien cet appel à revenir aux sources.

Darren, cofondateur du café Hava Java, ancienne plaque tournante du centre-ville de St. John’s pendant près de 20 ans, et Mark, qui travaillait aussi dans ce café, ont décidé en (quelle année?) de quitter la province pour poursuivre d’autres aventures en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils reviennent sur le Vieux rocher pour être plus près de leurs proches. Le café tout pittoresque Dark Star Coffee Roasters est le fruit de leur collaboration. Darren et Mark y servent leurs propres mélanges depuis 2019.

S’ils cherchaient initialement à s’installer à St. John’s, les deux entrepreneurs ont rapidement changé d’avis après avoir découvert le bâtiment dans lequel ils opèrent actuellement. Ils servent leur café dans l’ancien édifice du Avalon Telephone Company, une centrale téléphonique qui servait la région au début du 20e siècle. Ce bâtiment est situé à proximité du restaurant Stone Jug et de l’ancienne poste de Carbonear dans le quartier historique de la ville. Rénové avec des murs en béton, des tuyaux apparents, des œuvres d’art et des meubles correspondant à l’histoire du bâtiment, l’ancienne centrale téléphonique offre un endroit sans pareil pour déguster votre café pareil à nul autre.

S’ils étaient nerveux à l’idée de se lancer dans un tout nouveau marché, les gens du coin et les baycationers les tiennent occupés. « C’est comme s’ils attendaient que nous ouvrions », précise Darren. Trois ans après l’ouverture de leurs portes, leurs clients réguliers « sont presque comme une famille ». Aujourd’hui, avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie du café, dont 15 à brûler ses propres grains, Darren Randell maîtrise l’art du café à la perfection.

Si vous préférez la caféine servie à la table de son torréfacteur, arrêtez-vous dans l’un de ces cafés pour faire une pause en route vers votre prochaine destination : Jumping Bean Café (St. John’s et Gander), Coffee Matters (St. John’s et Paradise), The Parlour (St. John’s), Manna Bakery (St. John’s), Brewed Awakening (Corner Brook et Burgeo) et Common Grounds Café (Grand Falls-Winsor).

La seule question qui reste : prenez-vous du lait ou du sucre ?

À lire aussi: