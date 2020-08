Aux plaisanciers sur les rivières à saumon de la province

Vous cherchez des activités estivales amusantes? 🌞 Ne cherchez plus! Le nouveau calendrier des événements du Gaboteur est en ligne! 🎉 Nous ferons de notre mieux pour mettre à jour le calendrier avec les activités et les événements les plus récents, mais si vous souhaitez que nous ajoutions votre événement, envoyez-nous un message ici ou à info@gaboteur.ca! www.gaboteur.ca/evenements/ ... See MoreSee Less

Normalement pendant la NL Folk Festival vous trouveriez Le Gaboteur dans l'Espace Franco, mais malheureusement à cause de la COVID-19, pas cette année. Cependant, cela ne veut dire pas que vous passerez l'été sans taper du pied sur des airs terre-neuviens! Rendez-vous VIRTUELLEMENT au NL Folk Festival le jeudi soir au www.nlfolk.com à partir de ce soir à 20h30 ❤️🎻🎼Announcing the Newfoundland and Labrador Folk Festival: 2020 Digital Edition presented by Equinor.



🎥 A new episode every Thursday at 8:30pm NL time

👀 Watch on our website at nlfolk.com

🎼 Great music from Newfoundland and Labrador

🕺 Dance breaks, storytelling, and fun surprises

🌦 Rain or shine!

