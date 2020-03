Pour votre santé

COVID-19

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador recommande à tous les voyageurs de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada de rester isolés à la maison pendant une période de 14 jours après leur ’arrivée.

Pendant 14 jours, vous devez :

Rester à la maison (même si vous n’avez pas la maladie, ni aucun symptôme). N’allez pas au travail ni à l’école.

Éviter les contacts avec les personnes âgées, ayant des maladies chroniques ou dont le système immunitaire est affaibli.

Évaluer vos symptômes (fièvre, toux et difficultés respiratoires) : prenez votre température régulièrement et surveillez tous signes de toux ou de difficultés à respirer.

Si vous commencez à avoir des symptômes, isolez-vous des autres le plus rapidement possible et contactez le 811, afin qu’un professionnel de la santé vous donne les indications à suivre.

*** Si vous présentez des symptômes de COVID-19, et si vous avez accès à Internet ou connaissez quelqu’un qui peut accéder à Internet pour vous, veuillez remplir l’outil d’auto-évaluation COVID-19 en ligne à l’adresse www.811healthline.ca avant d’appeler le 811. ***

Comment se protéger de la COVID-19

Afin de vous protéger, gardez vos mains propres. Lavez-les souvent avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Ayez à portée de main du désinfectant à base d’alcool (exemple Purell), si vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon.

Si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras. Si vous utilisez des mouchoirs, jetez-les dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.

Si vous êtes malades, restez à la maison.

Nettoyez fréquemment les endroits que l’on touche régulièrement, comme les toilettes, les tables de chevets et les poignées de portes avec le savon que vous utilisez habituellement.

Pour plus d’information en français sur la mise à jour des cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador, consultez https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html

Pour plus d’information sur les recommandations émises par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais), consultez https://www.gov.nl.ca/covid-19/

Services et visites dans les établissements de la Eastern Health et Western Health

Eastern Health a annoncé certaines mesures dans ses établissements:

Le nombre de points d’entrée dans ses établissements sera réduit et les individus s’y présentant devront s’attendre à répondre à une série de questions de dépistage pour la COVID-19.

Les heures d’ouverture seront limitées et le public est encouragé à vérifier avant de se présenter sur place.

Les rendez-vous urgents se poursuivent, mais des restrictions auront lieu dans certains départements, par exemple les imageries médicales (rayons X) de routine.

Visites de patients

Les visites de patients sont désormais limitées dans divers établissements de la Eastern Health, afin de limiter la propagation du virus.

On demande à ce que les gens n’aillent pas visiter les patients hospitalisés dans les hôpitaux et centres de soins aigus. Certaines exceptions s’appliquent par exemple pour les parents d’enfants hospitalisés ou pour les visites de personnes en fin de vie. Renseignez-vous auprès de votre établissement et du personnel soignant.

Pour les soins de longues durées, les heures de visites sont permises entre 8h et 20h, mais un seul visiteur désigné est autorisé. Pour la région de Western Health, l’établissement de soin de longue durée de Corner Brook a également mise en place certaines restrictions.

Santé Mentale

Certains services, comme les groupes de support en allaitement et les groupes de support aux personnes ayant une dépendance aux jeux ou aux drogues, sont suspendus.

Si vous êtes en situation de crise pour un problème de santé mentale, vous pouvez appeler la ligne d’écoute 1-877-737-4668 ou DoorWays au 752-4903 (St. John’s).

Resources:

https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/sept-strategies-pour-gerer-lanxiete-liee-au-coronavirus-432819

https://allermieux.criusmm.net/