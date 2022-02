Possible garderie francophone à l’ouest du Labrador?

Rose Avoine-Dalton

La consultation publique (un sondage en ligne) a pour but de récolter les pensées et opinions des parents et familles francophones de la région de Labrador City-Wabush. Disponible jusqu’au 7 mars, le sondage confidentiel permettra d’évaluer les besoins communautaires et prend environ 10 à 15 minutes à compléter.

Le CPEF Les P’tits Cerfs-Volants, à ce jour le seul service de garderie licencié francophone de la province, collabore avec Narrative Research, une firme indépendante de recherche en marketing pour réaliser l’enquête.

Pour plus d’information ou pour exprimer vos opinions au sujet de l’étude, contactez [email protected] d’ici le 7 mars prochain.

Pour participer au sondage, visitez: https://www.narrativeresearchsurveys.ca/S2/s

