120 Le Marchant Road

St. John’s (NL)

A1C 2H2

Téléphone : (709) 722-7669

Sans frais : 1-888-749-7669

Courriel : [email protected]

www.fpftnl.ca

OFFRE D’EMPLOI: TRAVAILLEUSE SOCIALE – TRAVAILLEUR SOCIAL

SECTEUR COMMUNAUTAIRE – ENVIRONNEMENT MINORITAIRE FRANCOPHONE

OUVERT AUX JEUNES DIPLÔMÉES

POSTE SITUÉ À ST-JEAN (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

La Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) est à la recherche d’une travailleuse sociale ou d’un travailleur social afin d’identifier les enjeux et les défis des familles et du personnel éducatif des services en petite enfance situés dans les différentes communautés francophones de la province et dont l’objectif portera sur la mise en œuvre d’un plan d’interventions adapté aux différents enjeux et défis. La personne sélectionnée agira également comme agent-e de liaison entre les familles et les personnes ressources du réseau provincial de la santé.

La personne retenue sera amenée à communiquer avec une grande variété d’interlocuteurs et participera activement au développement communautaire francophone. Une connaissance des enjeux et des réalités des communautés francophones en situation minoritaire est un atout.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS:

o Rencontrer des parents seuls ou en groupe pour évaluer leurs situations et définir les services dont ils ont besoin

o Format virtuel ou en personne (selon la région)

o Conseiller et permettre aux parents d’acquérir les aptitudes pour les guider à résoudre les problématiques soulevées

o Construire des programmes d’aide communautaire

o Fournir des services de médiation familiale

o Créer et agir en liaison avec le gouvernement provincial

o Représenter l’organisme auprès des ministères dédiés à la famille et à la petite enfance

o Aider au développement communautaire

o Rédiger les rapports en lien avec l’emploi

o Renouveler les licences de services certifiées

o Participer aux formations requises dans le cadre de sa profession

o Appeler à se déplacer régulièrement régionalement

o Travailler en présentiel et en virtuel

o Et toutes tâches en lien avec l’emploi

CONDITIONS DE TRAVAIL, RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

o Taux horaire : 27.00 $

o Nombre d’heures par semaine : 35

o Jours de travail : Lundi au vendredi (possibilité de travail en soirée ou fin de semaine selon les besoins)

o Durée du contrat : 52 semaines (possibilité de renouvellement)

o Avantages sociaux – Régime enregistré d’épargne retraite (maximum annuel de 5% du salaire brut)

o Arrêt des activités pendant deux semaines à la période des fêtes et d’une semaine à la période de relâche scolaire (avec possibilité de rémunération continue)

o Travail à partir du bureau

ENTRÉE EN FONCTION : 31 mai 2021

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES :

o Être membre d’un ordre des travailleurs sociaux

o Pour TNL: (Newfoundland and Labrador College of Social Workers (NLCSW)

o Diplôme collégial ou universitaire en travail social (famille, petite enfance)

o Un minimum d’un an d’expérience (projets communautaires ou toutes expériences pertinentes à l’emploi pourraient être considérées)

o Expérience auprès des familles ayants des enfants avec des besoins particuliers, un atout

o Détenir un permis en Travail social ou dans un domaine apparenté au travail social

o Esprit d’équipe, entregent et grande autonomie. Sens aigu de l’organisation

o La maîtrise du français parlé et écrit ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais sont nécessaires

o Détenir un permis de conduire valide

o Références de bonne conduite

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :

o Être âgé entre 15 ans et 30 ans au moment de commencer l’emploi

o Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié,e : Et être légalement autorisé.e à travailler selon la législation et les règlements provinciaux/territoriaux pertinents

o S’engager à travailler pendant toute la durée du programme

o Avoir une connaissance pratique suffisante du français pour pouvoir travailler dans cette langue

POUR POSTULER :

o Date limite pour postuler : 20 mai 2021

o Durée du programme Dépasse-toi : 52 semaines

o Durée de l’emploi : (ouvert à du long terme)

À PROPOS DE NOUS :

La Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans le domaine de l’éducation et de la petite enfance francophone depuis 1989. L’organisme offre plusieurs programmes préscolaires et parascolaires à l’intention des familles francophones de la province par l’entremise de ses membres, les comités de parents.