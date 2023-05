Offre d’emploi: Coordonnatrice ou coordonnateur des opérations maritimes

L’Administration portuaire de St. John’s est à la recherche d’une personne très motivée pour se joindre à son équipe à titre de coordonnatrice ou coordonnateur des opérations maritimes. La titulaire ou le titulaire du poste est chargé d’offrir de l’aide et du soutien à la gestionnaire ou au gestionnaire, Opérations maritimes et capitaine de port pour garantir l’exploitation et l’utilisation efficaces des installations portuaires et répondre aux exigences de l’industrie du transport maritime, tout en travaillant de manière cohésive avec d’autres membres de l’équipe en vue d’atteindre les objectifs du service.

Principales responsabilités

Appuyer la gestionnaire ou le gestionnaire, Opérations maritimes et capitaine de port pour garantir l’offre ininterrompue des services opérationnels portuaires courants, comme l’attribution de postes à quai, la réponse aux demandes de renseignements, les interventions en cas d’incident, et la liaison avec les propriétaires des navires, les agents, les équipages et les Services de communications et de trafic maritimes.

Participer à la préparation, à la tenue à jour et à la mise en œuvre de tous les comptes rendus écrits et plans du port, notamment le plan de continuité des activités, le plan d’intervention d’urgence ou tout plan connexe requis.

Entretenir des communications efficaces avec les propriétaires, les capitaines et les agents des navires, ainsi qu’avec d’autres usagers du port, dans la gestion des questions opérationnelles.

Garantir la sécurité des personnes et la protection des biens, coordonner les activités des sociétés contractantes ou du personnel connexe.

Effectuer des permanences à tour de rôle avec d’autres membres du service des Opérations maritimes.

Une habilitation de sécurité en matière de transport maritime sera exigée.

Qualifications et titres de compétences

Formation dans le domaine maritime obtenue dans le cadre d’un programme officiel d’enseignement postsecondaire sanctionné par un diplôme de trois ans en sciences nautiques et trois à cinq ans d’expérience pratique.

Des compétences en informatique sont indispensables et le fait d’avoir suivi des cours d’administration constituerait un atout indéniable.

On examinera également les candidatures des personnes ayant une expérience dans le domaine de la logistique et qui sont en mesure de prouver des compétences ou des capacités pertinentes.

Le salaire du poste est conforme aux dispositions de la convention collective et un ensemble d’avantages sociaux complet est offert.