Offre d’emploi: Agent.e de ventes et marketing

Le Gaboteur, le seul journal francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, souhaite agrandir son équipage à compter de janvier 2021.

Profil recherché: Une ou un diplômé.e récent.e avec un intérêt marqué pour l’actualité à Terre-Neuve-et-Labrador.

Basé à St. John’s, l’agent participera à la production bimensuelle du journal et sera chargé de vendre de l’espace publicitaire et d’aider à accroître la visibilité et le lectorat du journal.

L’ouverture de ce poste est rendue possible grâce à une des mesures de soutien aux médias en milieu linguistique minoritaire du gouvernement du Canada. Les candidat.es doivent remplir tous les critères du programme Jeunesse Canada au travail.

Principales tâches

Participer aux réunions de production

Contacter des clients actuels et potentiels pour vendre de l’espace publicitaire

Contacter des partenaires de distribution

Alimenter le site web et les réseaux sociaux

Création de courriels promotionnels

Facturation des clients

Profil recherché

Aime le travail d’équipe

Souhaite contribuer à la vie communautaire

S’intéresse aux médias

Bien organisé

Recherche une opportunité de d’utiliser le français parlé et écrit au travail

Ces connaissances sont aussi des atouts:

Expérience avec la plateforme WordPress et connaissance de la suite Adobe

Expérience avec la plateforme Quickbooks

Expérience avec une chaîne de production en mode virtuel (Google Drive)

Formation en business; marketing; communication; ou technologie des médias

Conditions d’emploi:

20$ / heure

Temps partiel (14 heures par semaine, horaires variables)

Lieu de travail: St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador

Entrée en poste: janvier 2021

Si l’aventure vous intéresse, envoyez votre CV, une lettre d’intention ainsi que des références à l’attention de Cody Broderick, directeur général et rédacteur en chef à l’adresse suivante: [email protected].