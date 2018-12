Nouvelle école dans la région de St. John’s : le CSFP choisit Galway

Le quartier en développement Galway a remporté la faveur du Conseil scolaire provincial francophone de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) contre le secteur Masonic Drive de Mount Pearl pour la construction d’une deuxième école dans la grande région de St. John’s.

« Ce choix s’est fait suite à une analyse approfondie de différents critères jugés indispensables, dont l’accessibilité au site, sa grandeur, les services environnants, les possibilités d’agrandissement, etc. », a annoncé le CSFP par voie de communiqué le 6 décembre 2018.

Un autre incitatif de taille semble aussi avoir fait pencher la balance en faveur du quartier en développement Galway : « La ville de Saint-Jean a promis de construire un centre récréatif adjacent à la nouvelle école du CSFP », peut-on lire dans la section Foire aux questions du site Web du CSFP.

Cette école neuve, dont l’ouverture est prévue pour septembre 2022, pourra accueillir plus de 500 élèves de la maternelle à la 12e année. Si les plans du CSFP se concrétisent, des locaux communautaires, dont la construction sera financée par le gouvernement du Canada seront également intégrés au nouvel établissement.

Pourquoi une nouvelle école?

Le CSFP réclame depuis plusieurs années, la construction d’une deuxième école dans la région de St. John’s. L’école des Grand-Vents, construite et conçue pour accueillir moins d’une centaine d’élèves, déborde depuis longtemps. De plus, ses installations ne permettent pas d’offrir des locaux (gymnases, laboratoires, etc), adaptés aux besoins de l’intermédiaire et du secondaire.

En 2017, le gouvernement provincial a reconnu ce besoin. Il a donné le feu vert et financé l’ouverture d’une école francophone intermédiaire et secondaire dans les locaux de l’école Holy Cross du district anglophone, devenue depuis Rocher-du-Nord. L’entente entre le gouvernement et le CSFP pour l’utilisation de ce bâtiment est d’une durée de cinq ans. Cette école est actuellement fréquentée par 32 élèves.

Dans son budget 2018, le gouvernement provincial a consenti des crédits de 400 000 $ pour les études menant à la construction de cette nouvelle école.

Consultations publiques

Lors de deux consultations publiques tenues en octobre dernier, le CSFP avait invité les représentants des deux emplacements à présenter leurs atouts pour la construction de ce deuxième centre scolaire et communautaire dans la région de St. John’s. Craig Hippern, pour Galway, a fait valoir un accès routier facile au nouveau quartier modèle de St. John’s tandis que le maire de Mount Pearl, Dave Aker, a défendu la communauté forte et déjà établie de Mount Pearl.



Cependant, très peu de parents et membres du public ont assisté à ces consultations publiques. Le CSFP a donc fait circuler début novembre un sondage réalisé en collaboration avec l’Association communautaire francophone de Saint-Jean pour connaître les besoins et préoccupations des usagers de ce futur centre scolaire et communautaire.

Plus de détails à suivre dans Le Gaboteur du 17 décembre 2018.

— Un texte de Marilynn Guay Racicot et Jacinthe Tremblay