Le RDÉE Terre-Neuve-et-Labrador recherche : agent.e en immigration économique

Le Réseau de développement économique et d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador inc. (RDÉE TNL)

RECHERCHE

UN(E) AGENT(E) EN IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

Le RDÉE TNL est un OSBL de développement économique qui contribue à la prospérité des communautés francophones de la province à travers différents secteurs d’activités : emploi, entrepreneuriat, immigration et tourisme.

FONCTIONS PRINCIPALES

Offrir des services directs et indirects reliés à l’employabilité des nouveaux arrivants francophones. Ces services incluent des séances d’information et de sensibilisation aux employeurs complétées par des activités de type mentorat ainsi que du réseautage entre nouveaux arrivants et employeurs.

RESPONSABILITÉS

Sensibiliser les employeurs :

Développement d’outils : Mise en place de matériel informatif sur les bénéfices et procédures pour l’embauche des candidats issus de l’immigration.

Organisation de séances de sensibilisation pour les employeurs, individuellement ou bien en groupe.

Rallier la communauté :

Participation aux activités et réunions organisées par la personne responsable du RIF

Initiatives propres au RDÉE TNL lors de la Semaine de l’Immigration

Présentations régionales sur les enjeux de l’immigration économique

Promouvoir les services en immigration économique :

Concevoir, en collaboration avec l’agent de communication, un plan de promotion qui peut inclure : publications dans les médias sociaux, articles dans les médias traditionnels et production de matériel publicitaire.

Développer un programme de mentorat :

Concevoir et mettre en place un programme de mentorat dans l’objectif de faire bénéficier les candidats issus de l’immigration des conseils et de la formation donnée par des employeurs ou autres professionnels dans leur domaine d’expertise.

Organiser des occasions de réseautage :

Créer des espaces de partage entre employeurs potentiels et candidats issus de l’immigration pour faciliter les échanges et favoriser les embauches potentielles.

COMPÉTENCES REQUISES ET CONNAISSANCES ESSENTIELLES :

Bilinguisme : compétences de niveau avancé (parlées et écrites) dans les deux langues officielles

Excellentes aptitudes en communications, relations publiques, réseautage et en développement des affaires

Très bonne connaissance de l’environnement économique et du monde de l’entreprise

Capacités organisationnelles, maîtrise des outils technologiques et des opérations de surveillance de l’environnement

Expérience en ressources humaines et gestion d’entreprise considérée un atout

QUALITÉS

Sens organisationnel

Aptitudes à travailler de près avec les intervenants clés dans le but d’élaborer des solutions pratiques, à valeur ajoutée

FORMATION SOUHAITÉE

Minimum baccalauréat en Ressources humaines et/ou en commerce

Minimum 2-3 ans d’expérience dans le domaine ou un domaine semblable

AUTRES CRITÈRES DE SÉLECTION / COMMENTAIRES :

Le lieu de travail : St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador Disposé(e) à se déplacer selon les exigences du poste (régional, provincial, et national) Connaître la gestion axée sur les résultats Avoir le droit légal de travailler au Canada Posséder un permis de conduire valide



ÉCHELLE SALARIALE : 40 000 – 47 000 $ sur une base annuelle, selon expérience et qualification plus de très bons avantages sociaux.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’accompagnement présentant leurs motivations pour le poste en français à l’adresse : emploi@rdeetnl.ca

Toute candidature devra être envoyée au plus tard le vendredi 1er juin 2018, 17h00 HAT (heure avancée de Terre-Neuve). Pour toute information complémentaire sur le poste, et uniquement à ces fins, vous pouvez contacter France Bélanger au (709) 726-5976 ou à info@rdeetnl.ca

Sites Web : rdeeTNL.ca et exploreTNL.ca

Prenez note: Nous communiquerons seulement avec les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue.