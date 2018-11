Changement au programme du Festival du Vent 2018

On peut dire que le festival porte bien son nom! La 14e édition du Festival du Vent, qui se déroule au Centre des Grand-Vents du 14 au 17 novembre, ne commencera pas comme prévu le mercredi 14 novembre en raison des fortes bourrasques annoncées. La soirée art, vin et fromage est annulée, mais heureux seront les amateurs d’art visuel, car l’exposition est quant à elle reportée au vendredi 16 novembre.

Pour le reste, la programmation de cette grande fête de la culture francophone et de ses artistes et artisans locaux, organisée par l’Association communautaire francophone de Saint-Jean, tient toujours et elle est bien garnie. Artisanat, arts visuels, chant, cinéma, danse, gastronomie, musique, il y en a pour tous les goûts!

Un souper-spectacle multiculturel à contribution volontaire fera voyager les festivaliers par le ventre et par les arts le jeudi 15 novembre dès 18 h 30. En plus de prestations musicales et dansantes et d’une exposition d’artisanat, une dizaine de plats traditionnels cuisinés par la communauté immigrante francophone seront servis.

Le vendredi 16 novembre, à 19 h, la visite d’Antoine Lachance et d’Étienne Fletcher sera sans doute le moment fort du festival. Ces musiciens francophones originaires du Québec et de la Saskatchewan feront découvrir leurs mélodies dans le cadre la tournée Coup de coeur francophone. La première partie du spectacle sera assurée par deux artistes locaux, Kyle Mooney et Adrian House. Les amateurs d’art visuel pourront aussi apprécier le travail d’artistes francophones, dont celui de Dominique Hurley, Catherine Chage et Mathew Parnell.

Les familles ne sont pas reste, puisque le samedi 17 novembre, de 13 h à 16 h, petits et grands pourront participer à des ateliers d’artisanat, de chant, de cuisine et de bricolage. En prime : un caricaturiste tirera le portrait des festivaliers! Enfin, une ode au 7e art francophone clôturera la fête, avec la Tournée Québec Cinéma qui terminera son escale de trois jours à St. John’s lors du Festival du Vent, le samedi soir à 19 h 30. La projection du long métrage La Bolduc, qui retrace le parcours d’une icône de la musique québécoise, sera suivie d’une discussion en personne avec le réalisateur François Bouvier.

