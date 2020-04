Des masques faits maison

Pliez un bandana, un linge ou un autre tissu de manière à couvrir votre nez et votre bouche. Si vous êtes particulièrement créatif, attachez des élastiques ou des ficelles pour pouvoir enrouler le masque autour de vos oreilles. Découvrez le méthode ici

Moins écologiques, les essuie-touts peuvent être pliées de la même manière et agrafées aux bouts pour servir de masques jetables. Pour apprendre comment le faire, c’est par là

Portez votre foulard ou écharpe. Pour que les foulards plus fins soient les plus efficaces, enroulez-les autour de votre nez et de votre bouche plusieurs fois.