Aperçu de l’édition spéciale: «Snowmageddon» 2020 édition anniversaire

À LA UNE

«Snowmageddon» 2020, édition anniversaire

Le 17 janvier 2020, Terre-Neuve-et- Labrador a été frappé par la «tempête du siècle.» Ce blizzard a déclenché un état d’urgence dans la capitale de la province et est apparu dans les médias du monde entier. Alors que votre journal francophone n’a pas pu imprimer son édition spéciale de Snowmageddon l’année passée à cause de la neige, cette année l’équipe du Gaboteur aimerait marquer l’anniversaire du blizzard avec cette édition spéciale! Vous y retrouverez non seulement une reprise de la tempête en chiffres et témoignages, mais aussi des réflexions rétrospectives du blizzard un an plus tard.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Chronique d’un piéton désabusé – page 2

«Snowmageddon» sur les médias sociaux – page 3

Abécédaire d’une tempête qui passera à l’histoire – page 4

«Snowmageddon»: la chronologie – page 5

Pistes pour le prochain état d’urgence – page 6

Conseils et astuces pour des isolations à venir – page 7

On croise les doigts pour le«Snowmageddon» 2 – page 8

