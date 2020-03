Activités à faire en isolement

💸 INFO FINANCES 💸 Newfoundland Power mettra fin à toute interruption de service pour retard de paiement pour les clients en raison de la pandémie COVID-19. Toute personne qui se trouve dans une situation financière difficile peut appeler le 1-800-663-2802 pour discuter des options concernant les modalités de paiement flexibles. #icitnl #santétnl #COVID19 ... See MoreSee Less

✈ INFO VOYAGES ✈ WestJet Airlines suspend tous les vols internationaux, y compris vers les États-Unis, pendant 30 jours, à partir de ce dimanche 22 mars.

🚫 INFO FERMATURES 🚫



Les magasins de la Newfoundland and Labrador Liquor Corporation ferment leurs portes au grand public à partir du samedi 21 mars, en raison des inquiétudes liées à la propagation de la COVID-19. Les commandes par téléphone et en ligne seront toujours acceptées.



#icitnl #santétnl #COVID19 ... See MoreSee Less