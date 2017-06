Une autre belle récolte de Prix d’excellence pour Le Gaboteur

Le Gaboteur a été honoré de deux Prix d’excellence 2017 décernés par l’Association de la presse francophone (APF) lors d’un gala tenu au Musée canadien de l’histoire à Gatineau, le 17 juin dernier. Le journal a remporté ces prix dans les catégories « Meilleur article arts et culture » et « Projet spécial de l’année ». Le Gaboteur s’est également démarqué dans les catégories « page couverture de l’année » ainsi que « photographie de l’année ».

Prix d’excellence du meilleur projet spécial

Le Prix d’excellence du meilleur projet spécial de l’année a été attribué au Gaboteur pour notre édition spéciale sur le droit de vote des femmes à Terre-Neuve-et-Labrador parue en octobre 2016. En plus d’inclure un dossier sur ce sujet préparé par l’APF, ce Gaboteur a proposé huit pages de contenu original consacré, entre autres, au mouvement des suffragettes de la province avant son entrée dans la Confédération en 1949.

Cette édition a été réalisée en partenariat avec le Conseil consultatif sur le statut des femmes de Terre-Neuve-et-Labrador (Provincial Advisory Council on the Status of Women) et a été diffusé à tous les élèves des niveaux 7 à 12 apprenant le français dans la province, grâce à la collaboration du ministère de l’Éducation et du Développement de la Petite Enfance.

Prix d’excellence du meilleur article Arts et culture

Le Gaboteur doit son Prix d’excellence dans la catégorie « Meilleur article arts et culture » au dossier Terre-Neuve, nouvelle terre de cinéma, parue dans l’édition du 17 novembre 2016 sous la signature de Aude Pidoux. Ce dossier comportait des témoignages de Julie Raymond et François Senécal, artisans de la série télévisée Frontier, ainsi qu’une entrevue avec Xavier Georges, directeur artistique de cette série et producteur de Hors Circuits, diffusée sur les ondes de TV5-UNIS.

Parmi les trois meilleurs

Le Gaboteur était également parmi les trois finalistes dans les catégories « Meilleure UNE de l’année », pour la page couverture de notre édition du 5 septembre 2016 réalisée par Jessie J. Meyer et « Meilleure photo de l’année », pour une scène croquée par Hugo LeBlanc parue le 22 juin 2016.

Même si ces Prix d’excellence ont échappé au Gaboteur, des plaques attestant de sa présence parmi des finalistes lui ont été remises.

Trois ans de résultats encourageants

Cette récolte s’ajoute à des résultats très encourageants enregistrés depuis trois ans par Le Gaboteur au concours des Prix d’excellence de l’APF ouvert à ses 22 journaux membres, tous publiés en milieu minoritaire francophone au Canada.

Ainsi, en 2016, Le Gaboteur avait remporté les Prix d’excellence du meilleur projet spécial et du meilleur éditorial, en plus d’obtenir deux premières mentions dans la catégorie « meilleur article arts et culture » et « meilleure photo ».

En 2015, deux premières mentions avaient été décernées au journal dans les catégorie « meilleur projet spécial » et « meilleure photo ».

___

La version intégrale des articles et éléments visuels qui ont valu au Gaboteur d’être finaliste ou lauréat d’un Prix d’excellence 2017 sera bientôt disponible dans ce site.