Société Nationale de l’Acadie – OFFRE D’EMPLOI – DIRECTION GÉNÉRALE

OFFRE D’EMPLOI – DIRECTION GÉNÉRALE

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de direction générale.

Fonctions principales :

Sous la supervision de la présidence de la Société Nationale de l’Acadie, la direction générale est responsable d’opérationnaliser le plan stratégique 2017-2026 de la SNA, de faire des recommandations au conseil d’administration et d’assurer la mise en œuvre des politiques et des décisions qui en découlent, de développer et maintenir des relations efficaces avec les différentes instances gouvernementales, d’assurer une gestion optimale des ressources humaines et financières, de définir et mettre en œuvre les politiques régissant les comités de travail et les commissions de la SNA, de développer et entretenir les liens entre la SNA, les associations membres, les membres associés et le milieu associatif francophone du Canada et d’ailleurs. Les tâches effectuées se résument, sans s’y limiter, à ce qui suit:

Mettre en œuvre et évaluer le plan stratégique, le plan opérationnel, le plan de communication et le plan financier de la SNA ;

Repérer différentes sources de financement, coordonner la planification et la préparation des demandes de financement et effectuer les redditions de comptes requises;

Collaborer étroitement avec les bailleurs de fonds et maintenir d’excellentes relations avec les partenaires de la SNA;

Assurer la gestion des employés permanents, occasionnels et temporaires (embauche, direction, supervision, évaluation, etc.) ;

Voir à la saine gestion des finances et du fonctionnement de la SNA ;

Coordonner l’organisation des réunions du bureau de direction, du conseil d’administration et de l’AGA ;

Développer le contenu des programmes d’échanges de la SNA ;

Développer, planifier et assurer le suivi de missions et d’ententes à l’international (France, Québec, Wallonie-Bruxelles, Saint-Pierre-et-Miquelon, Louisiane, etc.) ;

Assurer le respect du mandat conféré à la SNA en tant qu’organisme international non gouvernemental de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ;

Toute autre responsabilité connexe jugée nécessaire pour l’atteinte des objectifs de la SNA.

Compétences :

Formation universitaire en administration, en sciences sociales ou dans un domaine connexe ;

Expérience d’au moins trois (3) ans dans un poste de gestion ;

Excellente connaissance de l’Acadie de l’Atlantique et de ses composantes ;

Expérience en relations internationales ;

Expérience reconnue en gestion de ressources humaines, financières et matérielles ;

Expérience reconnue en gestion de projets majeurs ;

Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit ;

Bonne connaissance du fonctionnement des différents paliers gouvernementaux, de leurs politiques en matière de langues officielles et des programmes d’appui financier ;

Capacité d’analyse et de synthèse avancées ;

Grande aisance avec les divers moyens de communication électronique ;

Grand sens de l’organisation ;

Capacité à travailler avec un minimum de supervision ;

Preuve d’enthousiasme, d’autonomie et de leadership dans sa gestion quotidienne ;

Disponibilité pour travailler les soirs et les fins de semaine ;

Permis de conduire.

Salaire annuel : 60 000 $ à 100 000 $, selon les politiques et procédures de la SNA

Entrée en fonction anticipée : Le 3 avril 2017

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature en français, incluant une lettre de motivation, leur curriculum vitae et trois références avant le mercredi 1er mars 2017, 11 h 30 (HNA) / 12 h 00 (HNT), à monsieur Xavier Lord-Giroux, président par intérim, à presidence@snacadie.org .

L’objet du courriel doit indiquer la mention Offre d’emploi – Direction générale.

À noter que la Société Nationale de l’Acadie ne communiquera qu’avec les candidatures retenues pour les entrevues.