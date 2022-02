Une rénovation du vieux bateau

Cody Broderick

L’année écoulée a été assez chargée pour le seul journal de langue française de Terre-Neuve-et-Labrador. Au cours de l’année, l’équipage et son conseil d’administration se sont réunis régulièrement avec une firme de consultants afin de trouver des idées pour naviguer dans des eaux plus modernes. Après de nombreuses séances et un travail acharné de la part de la talentueuse graphiste du journal, Jessie Meyer, et du geek de bureau, AP Boulet, le logo et le site web du Gaboteur ont été mis à jour.

Vous aurez déjà remarqué le nouveau logo du journal sur la page de couverture de cette édition, mais si vous n’avez pas encore surfé sur le nouveau site web du Gaboteur, cela vaut le détour. Non seulement le design du site a-t-il été complètement revu, mais nos articles sont désormais plus accessibles et cela nous permet de mieux rester en contact avec vous, les lecteurs.

Pendant les deux prochains mois, ces articles pourront être lus gratuitement, sans paywall, afin que cela contribue non seulement à rendre les nouvelles en langue française plus accessibles dans la province, mais aussi à mettre en valeur les plumes talentueuses qui écrivent pour le journal et à inciter d’autres personnes à partager leurs idées et leurs talents.

Avez-vous une opinion sur une nouvelle qui se passe dans votre coin de la province? Vous avez maintenant une autre plateforme pour vous exprimer. Le Gaboteur accepte les lettres ouvertes, alors si vous voulez voir vos pensées diffusées sur le papier ou sur le web, c’est bien possible.

Vous avez une opinion que vous aimeriez exprimer? Des opinions comme celles de Patrick Renaud, sur le rassemblement anti-vaccination devant une clinique, ou de Mohamed Madiou, sur le retour au campus à l’Université Memorial, sont déjà imprimées dans les pages du Gaboteur. Votre voix sera-t-elle la prochaine à rejoindre l’équipage?

Ou peut-être que vous cherchez simplement une bonne histoire à lire pendant la semaine, comme l’article de Marie-Michèle Genest sur le spectacle multiculturel The Power of One, ou celui sur le Forum d’éducation postsecondaire francophone de Rose Avoine-Dalton.

Alors que nous imprimons toujours notre version papier de l’histoire, il y a aussi des choses à découvrir sur le web!

