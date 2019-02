La science aussi en français à Pêches et Océans – Le Gaboteur 11 février 2019

by Info Gaboteur

La rumeur circulait qu’une bande de chercheurs francophones se retrouvait, tous les midis, autour de la même table à la cafétéria de Pêches et Océans Canada, à St. John’s. Vérification faite: c’est vrai!, est en mesure d’affirmer Le Gaboteur après avoir cassé la croûte avec eux le premier jour de février. Une espèce unique de scientifiques, à découvrir en page 8.

Le tour d’horizon du Labrador de Dwight Ball – Le premier ministre Dwight Ball a fait un tour d’horizon de tout ce qui se porte bien sur le « Big Land » dans une allocution aux allures pré-électorale prononcée le 30 janvier à St. John’s lors de la conférence Northern Exposure. Plus d’une centaine d’acteurs économiques du Labrador et de la région métropolitaine de St. John’s y étaient, et Le Gaboteur aussi. Détails en page 3.

En bateau sur les plus grosses vagues du monde –Le 15 novembre dernier, Terre-Neuve a fait les manchettes parce que « les plus grosses vagues du monde » se trouvaient alors au large de ses côtes. L’île a même tremblé! Pendant ce temps, une équipe de Pêches et Océans Canada, dont faisaient partie trois francophones, a dû cesser ses activités pendant 48 heures pour affronter des vagues de près de 15 mètres à bord du NGCC Hudson, le doyen de la flotte de la garde côtière canadienne. Uneexpérience « trippante », que relate le physicien océanographe Frédéric Cyr.

Chandeleur d’antan – Afin d’accompagner nos photos d’archives montrant des coureurs de la Chandeleur à La Grand’Terre, nous dépoussiérons un texte (et un portrait!) de Julie Oliver qui retrace l’histoire de cette tradition, fêtée encore aujourd’hui tant par les Franco-Terre-Neuviens de la côte ouest que par les communautés francophones du reste de la province. À découvrir en page 13.

