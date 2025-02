Rendez-vous de la Francophonie 2025: Cultiver ses racines, et célébrer celles des autres

La tournée musicale

Pour sa part, Guyaume Boulianne voyagera pour présenter le spectacle «Trécarré en musique». Le programme comporte la projection du documentaire «Trécarré : à la source du son de la Baie Sainte-Marie» de Natalie Robichaud et un court spectacle avec ses camarades musiciens Michael Saulnier et Jacques Blinn. «On fait un peu comme un survol de l’historique musical du Trécarré et de la Baie–Sainte-Marie», explique-t-il. Le programme d’un peu plus de 90 minutes se termine avec une discussion, à laquelle Guyaume a hâte.

Un espace de partage

Ces échanges nourriront leurs racines, disent les deux porte-paroles. «Je pense que c’est ça qui me fait le plus plaisir, estime Garihanna. Pour elle comme pour Guyaume, la scène est un espace de partage : «Je veux toujours prendre le temps de parler aux gens. Et pour moi c’est la cerise sur le gâteau», dit-elle.

Échanger, c’est bien, mais les RVF, c’est aussi une célébration. Le Réseau dialogue, qui organise des Rendez-vous de la Francophonie depuis 2005, vise à donner cette occasion de «célébrer, sensibiliser et promouvoir la francophonie auprès de tous les Canadiens et les Canadiennes.»

«Un grand Rendez-vous de la Francophonie, c’est justement la célébration de où est-ce qu’on est rendus, puis comment est-ce qu’on s’est rendus là, estime Guyaume Boulianne. Le fait qu’on est tous ensemble, qu’on a les moyens de célébrer, ça atteste qu’on fait de quoi de bien.»

Les francophones et les francophiles du Canada pourront le faire tout au long du mois de mars.

La programmation complète des Rendez-vous de la Francophonie est affichée sur le site RVF.ca.

Il est possible aussi de suivre les activités tenues partout au pays, du nord au sud et d’est en ouest, sur Instagram, grâce au mot-clic #RVFranco, et sur Facebook.