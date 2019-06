Aux fourneaux pour les petits cuistots – Édition du 3 juin 2019

by Patrice Potvin

Pastels de bananes plantain au poisson et jus de bissap, vous connaissez ces mets africains? Une douzaine d’enfants en ont raffolé le 11 mai dernier.Plus encore, ils les ont cuisinés, en compagnie de leurs mamans ou d’une adulte proche, dans le cadre de l’activité Petits cuistots proposés depuis 2018 par l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACSFJ) grâce au soutien financier de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Un photoreportage à voir et à lire en page 16.

EN MANCHETTE

Rafale FM renonce à sa licence – « Ce qui se passe avec Rafale FM entache indirectement la crédibilité des autres organismes francophones de Terre-Neuve-et-Labrador. Ses enjeux sont beaucoup plus larges que Rafale FM : ils touchent la francophonie organisationnelle de tout le pays », a soutenu l’expert en gouvernance communautaire Rémi Léger, dans une entrevue exclusive avec Le Gaboteur. Son analyse à lire en page 3.

Forêt de plastique entre océan et dépotoir – Terre-Neuve-et-Labrador deviendra la deuxième province du Canada à interdire les sacs de plastique à usage unique, emboîtant le pas à l’Île-du-Prince-Édouard qui leur dira adieu dès le 1er juillet. Une balade dans la « forêt de plastique » de St. John’s, dont les vestiges resteront visibles bien après que cette loi entre en vigueur, permet de constater le fléau de cette invention humaine pour l’environnement. À lire en pages 8 et 9.

Petit Gaboteur – Le papier et la bouteille – Il était une fois une petite bouteille en plastique. Toute gentille et toute fraîche, elle reposait bien tranquillement sur une étagère dans un grand magasin. Elle n’était pas seule. Elle avait beaucoup d’amies. Étrangement, elles se ressemblaient toutes. La suite du récit en page 11.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

62,6 millions de dollars pour le français langue première et l’immersion – page 2

Nombreux postes à combler au CSFP – page 2

Rafale FM renonce à sa licence du CRTC – page 3

Éditorial – De la tolérance à l’incertitude – page 4

Lettre ouverte – Hommage à Simon Lono, décédé le 24 mai – page 4

Vote étudiant et verdict populaire en décalage – page 5

La cour suprême confirme le droit à un procès en français en Colombie-Britannique – page 5

Le nouveau secret à percer à Port-au-Port – page 6

Parcours d’une ancienne « jeune engagée » – page 7

Visage de la santé – Dominic Demers, Kinésiologue (publireportage) – page 10

Passeport pour la francophonie – page 10

L’intelligence artificielle à l’école de conduite – page 12

Mot caché / Sudoku – page 13

La province reconnaît l’apport culturel des francophones – page 14

Voyager à Terre-Neuve à travers Le Gaboteur – page 14

À l’agenda communautaire – page 14

Le RDÉE accueille un nouveau directeur général – page 14

Les écrans, nuisibles à la santé des ados – page 15

Photo de couverture : Jacinthe Tremblay