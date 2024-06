Offre d’emploi: Administration portuaire de St. John’s – Gestionnaire, Finances et administration

Principales responsabilités

• Gérer la fonction comptable informatisée au jour le jour, coordonner les rapports financiers de fin de mois et de fin d’année, y compris l’établissement et/ou l’examen des documents de travail pertinents, et assurer la liaison avec les auditeurs externes.

• Assister le vice-président chargé des finances et de l’administration dans l’élaboration, le déploiement et l’administration d’initiatives, de politiques et de programmes clés en matière de ressources humaines, alignés sur les objectifs stratégiques de l’APSJ et les soutenant.

• Gérer le processus annuel du budget de fonctionnement et coordonner la réalisation du budget d’investissement annuel, notamment en préparant des hypothèses et des projections financières pour les recettes et les dépenses, en fournissant des conseils et un soutien à la direction et au personnel sur les questions de budgétisation et de planification des activités, en examinant les données budgétaires des divisions, en établissant un budget détaillé et des calendriers de plans d’activité sur cinq ans, et en contrôlant les résultats tout au long de l’année.

• Gérer le système d’immobilisations de l’APSJ et conseiller et orienter le personnel sur les questions relatives aux dépenses d’investissement, aux politiques de capitalisation et à la garantie d’un traitement comptable correct en vertu des Normes internationales d’information financière (IFRS).

• Collaborer de manière proactive avec les superviseurs/gestionnaires afin de réduire au minimum les problèmes liés aux relations avec les employés, les problèmes de rendement au travail et les plaintes, et de contribuer à la gestion progressive du rendement.

• Fournir des conseils et effectuer des recherches sur les questions relatives à la convention collective, diriger les séances de négociation collective et contribuer à l’administration de la convention collective.

• Effectuer des recherches au sujet des normes de rémunération applicables pour créer des structures salariales, gérer les avantages sociaux et formuler des recommandations sur la base de critères de référence, de pratiques exemplaires et d’analyses.

• Veiller au respect des politiques et procédures existantes en matière de gestion financière, élaborer/mettre à jour les politiques le cas échéant et formuler des recommandations sur les contrôles internes.

• Superviser l’amélioration continue des systèmes de technologie de l’information de l’APSJ.

• Participer à des projets spéciaux et effectuer des analyses spéciales dans le cadre de diverses fonctions, notamment l’analyse et l’évaluation des risques et le rendement financier.

Capacités et qualifications

• Diplôme de l’enseignement supérieur en gestion ou dans un domaine connexe et titre professionnel, avec cinq (5) à sept (7) années d’expérience progressive dans le domaine concerné.

• Vaste expérience dans le domaine des ressources humaines.

• Compétence pour établir et gérer efficacement des relations interpersonnelles à tous les niveaux de l’organisation.

• Une expérience des normes IFRS constituerait un atout.

• Excellentes compétences analytiques et informatiques, avec une maîtrise de Microsoft Office.

• Excellentes compétences en matière de communication orale et écrite et d’organisation.

• Obtenir et maintenir une habilitation de sécurité valide en matière de transport maritime.

• Des compétences en matière de communication en français, tant à l’oral qu’à l’écrit, constitueraient un atout indéniable.

La fourchette salariale du poste est comprise entre 102 735 $ et 132 090 $ et un ensemble d’avantages sociaux complet est offert.