Offre d’emploi: Adjoint.e de communication et de ventes

Le Gaboteur, le seul journal en langue française de Terre-Neuve-et-Labrador, souhaite agrandir son équipage à compter d’avril 2022.

Profil recherché: une personne dynamique, polyvalente et curieuse avec un intérêt marqué pour Terre-Neuve-et-Labrador.

Basé.e à St. John’s, l’adjoint.e de communication et de ventes aidera principalement avec la vente d’espace publicitaire et d’abonnements et avec l’animation du présence web du journal.

L’ouverture de ce poste est rendue possible grâce à l’initiative DépasseToi de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Les candidat.es doivent remplir tous les critères du programme DépasseToi.

Principales tâches

Comme adjoint.e de communication:

Réception téléphoniques au bureau

Alimentation du calendrier d’événements sur le site web et dans le journal

Réécriture des communiqués de presse et rédaction des brèves

Envoie des courriels promotionnels (ie: annoncer la nouvelle édition du journal, etc)

Collaborer à l’animation des réseaux sociaux du journal (Facebook, Instagram, Twitter) et de son site web

Comme adjoint.e aux ventes:

Contacter les organismes francophones et des entreprises pour vendre de l’espace publicitaire

Gérer le contenu publicitaire dans le journal, le magazine d’été, et en ligne

Envoyer les épreuves de publicité aux clients

Distribution aux points de vente et recherche pour de nouvelles points de vente

Suivi des abonnements (renouvellements, questions, etc.)

Préparer les étiquettes d’envoie

Profil recherché

Capacité de travailler en équipe et indépendamment

Recherche une opportunité d’utiliser le français parlé et écrit au travail

Être fonctionnel.le en anglais, parce que vous serez appelé.e à contacter des organismes et entreprises anglophones.

Aucun diplôme est réquit, mais avoir étudier la communication ou le marketing est un atout

Expérience avec Google Drive, Photoshop et WordPress est aussi un atout.

Conditions d’emploi:

20$ / heure

Temps plein (35 heures par semaine, horaires variables)

Lieu de travail: De préférence à St. John’s, ou par télétravail dans la reste de la province (Côte Ouest ou Labrador serait idéal)

Durée du contrat: 1 avril 2022 au 31 mars 2023

Si l’aventure vous intéresse, envoyez votre CV, des exemples de vos réalisations, une lettre d’intention ainsi que des références avant le 28 mars 2022 à l’attention de Cody Broderick, directeur général. L’adresse est la suivante: [email protected]

Vous êtes également invité à créer un profil sur www.depassetoi.ca.

Cet emploi est offert dans le cadre du programme DépasseToi, une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) financée par le gouvernement du Canada par le biais de la Stratégie emploi et compétences jeunesses (SECJ).