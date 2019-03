Immersion terre-neuvienne hivernale pour Mélanie Joly – Le Gaboteur 11 mars 2019

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé le 2 mars des contributions totalisant ensemble plus de 1 million de dollars destinées en quasi totalité à améliorer les équipements, les infrastructures et les services aux motoneigistes de la province. C’est la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie Mélanie Joly qui a dévoilé la bonne nouvelle pour Ottawa au terme de son premier séjour hivernal dans la province, et sa première visite des régions centrales et ouest de l’île de Terre-Neuve. Son verdict? À découvrir en page 3 dans une entrevue exclusive accordée au Gaboteur.

À la rencontre des francophonies d’Amérique – Quels rapports entretiennent migrations, langues et identités? En s’appuyant sur des études scientifiques et des portraits, le recueil Francophonies nord-américaines aide à mieux cerner la réalité complexe du français sur le continent. Du 17e siècle à nos jours, les chercheurs retracent son histoire et dépeignent un nouveau tableau de sa diversité. À lire en page 5.

Médias écrits en Atlantique – Les nouvelles sur les médias se sont bousculées en Atlantique en février. Rachat, fermeture, coupures de personnel, blocage d’articles aux non-abonnés, vente d’édifices, etc. Retour sur ces changements du paysage de la presse écrite dans les quatre provinces à l’Est du pays, dans un dossier en pages 8 et 9.

Gaboteur sans conteneur – Limiter son empreinte écologique en évitant de générer des déchets : tel est le défi que s’est fixée notre

collaboratrice Marie-José Mahé. Dans cette nouvelle chronique, elle partage ses astuces et trouvailles, à commencer par l’épicerie de quartier du centre-ville de St. John’s, Food for Thought. À découvrir en page 14.

