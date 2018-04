Le Gaboteur – Aperçu – 9 avril 2018

Il y a beaucoup de chiffres dans cette édition du 9 avril du Gaboteur, et pour cause. Le 28 mars, le gouvernement du Canada dévoilait son Plan d’action sur les langues officielles 2018-2023 et quelques détails de ses investissements de 2, 7 milliards de dollars. La veille, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dévoilait son budget 2018-2019. Ce budget inclut des crédits de 400 000 $ pour commencer la planification d’une nouvelle école francophone pour la région de Saint-Jean. Il n’y a toutefois rien pour ce projet après 2018-2019 dans le plus récent plan quinquennal d’infrastructures de Terre-Neuve-et-Labrador, dévoilé en même temps que le budget. Pourquoi ? Le Gaboteur a obtenu des précisions du ministère de l’Éducation et du Développement de la Petite Enfance sur ces débuts de planification. La détermination des niveaux d’enseignement à cette future école fait partie des études, nous a-t-on indiqué. À lire en page 3.

En manchette

2,7 milliards pour les langues officielles – Le nouveau Plan d’action sur les langues officielles du gouvernement de Justin Trudeau a été dévoilé le 28 mars dernier, à Ottawa. Les investissement spécifiques de ce plan, qui s’ajoutent aux sommes déjà prévues au budget fédéral, visent à renforcer les communautés, améliorer l’accès aux services et promouvoir un Canada bilingue. Au total, 2,7 milliards de dollars seront investis en appui aux langues officielles d’ici 2023. Détails en page 2.

PME en devenir à MUN – Terre-Neuve-et-Labrador, terre fertile en création de petites entreprises qui deviendront grandes ? Le Centre pour l’entrepreneuriat de Memorial y croit et y travaille fermement. Aperçu de l”approche de ce centre pour développer une nouvelle cuvée d’entrepreneurs en entrevue avec son directeur Florian Villaumé en page 6

Du sirop d’érable à Terre-Neuve ? – Eh oui, il est possible de faire du sirop d’érable à Terre-Neuve. On pense toujours que notre climat n’est pas bon pour cette production mais ce n’est pas entièrement vrai, explique aux petits gaboteurs notre collaboratrice Marie-José Mahé en page 8.

À lire aussi dans ce numéro

Où iront ces milliards ? Pas juste aux francophones – page 2

Et les médias ? Suspense – page 2

Ottawa en renfort pour la nouvelle école ? – page 3

Étirer le dollar… – page 4 4

Inégalité : on est contre mais pas tout le temps – page 4

Suspense pour Notre-Dame-du-Cap. Rien pour Boréale – page 4

La francophonie selon Macron – page 5

Avant 9 218 kilomètres – Les années 1990 – page 5

Newbornlander, une histoire de courage et de débrouillardise – page 7

Intrigues à St. John’s – page 9

Une bourse prestigieuse pour Sydney Benoit – page 10

La face cachée de Holyrood – page 10

Viola Desmond, le nouveau visage des 10 $ – page 11