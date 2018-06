Le Gaboteur – Aperçu – 4 juin 2018

by Rédaction Gaboteur

St. John’s, la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador, est souvent représentée par ses maisons victoriennes colorées, l’entrée étroite de son port entourée de collines… Mais c’est aussi des passages piétonniers méconnus, des lieux abandonnés et des quartiers autrefois en périphérie ont été développés avec des principes d’urbanisme novateurs aux 19e et 20e siècles. En pages centrales de cette édition, notre collaborateur Jean-Christophe Gascon fait en pages 8 et 9 de ce Gaboteur du 4 juin 2018 un retour sur Les Promenades de Jane (Jane’s Walks) qui, du 4 au 6 mai dernier, ont permis de voir St. John’s autrement, lors de déambulations collectives riches en apprentissages.

EN MANCHETTE

À la défense des droits des enfants – À Terre-Neuve-et-Labrador, les parents séparés ou divorcés qui reçoivent des prestations de soutien au revenu les voient amputés d’une somme égale aux pensions alimentaires versées pour leurs enfants. Cette pratique doit cesser, plaide la Défenferesse des droits des enfants et de la jeunesse, Jacqueline Lake Kavanagh, dans un rapport court mais percutant intitulé Faire des vagues (Making Waves). À lire en page 3.

Alertes nationales : où est passé le français? – Le 9 mai dernier, le Système national d’alertes au public a été testé pour la première fois sur les cellulaires à travers le pays. Mais les messages, lorsqu’ils sont arrivés à bon port via les réseaux LTE, se sont affichés uniquement en anglais pour nombre de Canadiens. Le Commissariat aux langues officielles a enregistré 13 plaintes, toutes recevables, rapporte Lucas Pilleri, de Francopresse, en page 5.

Yanny ou Laurel ? Tout est dans la tête – Et vous, entendez-vous « laurel » ou « yanny » ? L’explication scientifique au mystère devenu viral sur les réseaux sociaux est… qu’il ne s’agit d’aucun de ces deux mots, mais de quelque chose entre les deux. En plus d’un peu de psychologie, explique l’Agence Science-Presse en page 15.

À lire aussi dans ce numéro

Brèves TNL – page 2

Faire des vagues lève le voile sur la pauvreté – page 3

Éditorial – Les pauvres, nos pauvres – page 4

Billet – Hommage aux irréductibles – page 4

Brèves TNL (suite) – page 5

Dominique Hurley rayonne au Nouveau-Brunswick – page 6

Une forêt d’arbres fruitiers en devenir au Centre des Grands-Vents – page 6

La Grand’Terre accueille le festival régional de Port-au-Port en 2018 – page 6

Assemblée générale de l’ACFSJ le 12 juin – page 6

Deux régions dans la course pour l’accueil du Congrès mondial acadien 2014 – page 7

À propos de Louise Imbeault, présidente de la Société nationale de l’Acadie – page 7

Que faire des lieux abandonnés? – page 8

Georgestown et Churchill Sqaure : quartiers novateurs de leurs époques – page 9

À propos de Jane Jacobs – page 9

Les élèves au comportement jugé « nuisible » à l’apprentissage pourront être exclus des écoles – page 10

Les professionnels en immersion se heurtent à un manque de ressources – page 10

Jeux et horoscopes – page 12

Après 9 218 kilomètres : Apprendre le Newfoundlandish – page 13

Cyrilda Poirier se raconte à Chacun sa route – page 13

Intolérance au gluten et maladie coeliaque : le vrai du faux – page 14

Si vous ne pouvez pas l’épeler, c’est toxique ? Faux – page 14