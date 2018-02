Le Gaboteur – Aperçu – 26 février 2018

Le 31 janvier dernier, le Docteur Fallah Maroun était reçu membre de l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador, la plus haute récompense décernée dans la province. Cette reconnaissance s’ajoutait à une longue série de prix et récompenses décernés, et pour cause, à ce neurochirurgien trilingue né au Liban et établi à St. John’s depuis 1967. Notre collaboratrice Marie-José Mahé a rencontré ce médecin qui sauve des vies depuis plus de quarante ans. Découvrez le parcours du Docteur Maroun en pages 8 et 9 de cette édition ainsi que le témoignage personnel de notre collaboratrice sur le rôle joué par ce médecin dans la vie de sa famille.

En manchette

Des robes rouges pour se souvenir pour toujours – Le 16 février dernier, 70 robes rouges ont été accrochées aux arbres le long du fleuve Churchill à Happy Valley-Goose Bay, à l’initiative du Centre des femmes Mokami. Le tableau de ces vêtements battant aux vents est d’une beauté troublante, voire obsédante pour quiconque en connaît le sens… Cette initiative, appelée REDdress, racontée en page 3 de cette édition, met l’art public au service des filles et des femmes autochtones victimes de violence

Après 9 218 kilomètres : apprendre le français – En 2010, une jeune femme parlant l’anglais, le kannada, l’hindi et le marathi est atterrie à St. John’s depuis Dubaï, accueillie à bras ouverts… par l’ouragan Igor. Grâce à un choc amoureux qui a succédé à ce choc climatique, elle a largué les amarres ici. Sur place, elle continue quand même à voyager. Dans cette nouvelle chronique publiée en page 6, cette jeune femme, Prajwala Dixit, raconte un autre voyage : apprendre le français.

Quidditch pour moldus à Goulds – Pour la première fois dans l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador, une équipe de quidditch a vu le jour. Quidditch ? Le sport des livres Harry Potter ? Eh oui, le même. Version moldu bien sûr. Ce qui veut dire que la magie est interdite et qu’il est proscrit de voler. Malgré ces restrictions, des jeunes de Goulds se livrent avec plaisir à ce sport passionnant et très agréable à regarder, explique Ivar Alberto Delgado Fuentes en page 10.

À lire aussi dans ce numéro

Saint-Pierre et Miquelon, une région sportive de… Terre-Neuve-et-Labrador – page 2

Jeunes francoos forts en basket – page 2

Brèves TNL – page 3

« Notre » Kaetlyn Osmond (éditorial) – page 4

Réflexion sur la toponymie de notre francophonie (lettre ouverte) – page 4

Laurie LeBlanc sur scène à St. John’s le 9 mars – page 5

Georgette LeBlanc devient la nouvelle poétesse officielle du Parlement – page 5

Réseautage multiculturel – page 6

Du spaghetti pour une bonne cause le 9 mars – page 6

Plusieurs rendez-vous pendant les Rendez-vous de la francophonie 2018 – page 6

Préjugés sur les accents : l’impact sur notre identité – page 7

Intrigues à St. John’s – page 12

5 mythes sur les troubles alimentaires – page 13

Capsules de l’Agence Science-Presse – page 15

Les jeunes se rappellent, en dessins et récits – page 16