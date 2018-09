Le Gaboteur – aperçu – 24 septembre 2018

Les acrobates arrivent en ville! Du 27 au 30 septembre, St. John’s accueillera son premier festival de cirque, avec des artistes venus du Québec, d’Irlande ou encore de Suisse. Le Gaboteur a réalisé une entrevue en français avec l’artiste aérienne Anahareo Doelle, l’initiatrice du festival. Diplômée de l’École nationale de cirque de Montréal, elle est de retour à St. John’s depuis 6 ans après avoir vécu à Montréal et en Europe. Par l’entremise de ce premier festival, Anahareo Doelle souhaite provoquer la rencontre entre des artistes du monde du cirque et le public de sa ville natale. Une intéressante discussion à lire en page 7.

En manchette

Commission d’enquête sur Muskrat Falls : c’est parti! – Le marathon de 100 jours de la commission d’enquête sur le projet hydroélectrique de Muskrat Falls a débuté le 17 septembre dernier à Happy Valley-Goose Bay. Aperçu de cette première semaine d’audiences en page 3.

Pourquoi changer d’école? – À l’exception des jeunes de la péninsule de Port-au-Port, la majorité des élèves qui commencent leur parcours scolaire dans des écoles francophones de la province passent, tôt ou tard, au district anglophone. C’est le même scénario partout au pays en milieu francophone minoritaire. Mais quel est l’ampleur de ce phénomène, ici? À quel moment du parcours scolaire les changements d’école se produisent-ils? État des lieux dans la région de St. John’s et coup de sonde auprès de parents, en pages 8 et 9.

Chasser l’ours au Labrador – Pour le passionné de plein air qu’est Jean-Charles Garnier, le mois de septembre en est un des plus occupés! Un dernier blitz de pêche au brochet, les préparatifs pour la saison de la petite chasse, c’est-à-dire la perdrix et le lièvre, et, bien sûr, la deuxième période de l’année de chasse à l’ours qui bat son plein. Récit et surprenantes photos en page 14.

À lire aussi dans ce numéro

Controversé feu vert pour l’aquaculture de saumon – page 2

Brèves sur Terre-Neuve-et-Labrador – page 2

Cellulaire à la Grand’Terre et Trois-Cailloux : le thermomètre populaire monte – page 3

Éditorial – Quand un chat se prend pour un lion – page 4

Pénurie d’enseignants francophones : les problèmes de recrutement touchent tout le pays – page 5

Une reconnaissance de diplôme étranger parfois délicate – page 5

La rentrée des organismes francophones – page 6

Un BBQ à saveur communautaire à St. John’s – page 6

Visite saint-pierraise à l’école Rocher-du-Nord – page 10

Prix Gémeaux : du côté des finalistes franco-canadiens – page 10

Dans les archives, spécial scolaire – page 13

Quand nos petits voisins nous racontent en spectacle – page 16