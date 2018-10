Le Gaboteur – aperçu – 22 octobre 2018

by Info Gaboteur

Offensive friperies!

S’habiller dans les friperies est le secret bien gardé de Sabrina Roberts pour étirer le dollar. Pas de raison de les bouder, prouve la « chasseuse de fripes professionnelle » lors d’une virée au Value Village de St. John’s. La Franco-Ontarienne d’origine dévoile comment mettre la main sur de vrais trésors pour des peanuts. Suivez la guide, en page 14.

EN MANCHETTE

Carol Auto Ford : 50 ans à Labrador City! – Carol Auto Ford de Labrador City célébrait son cinquantième anniversaire, le 4 octobre dernier, en présence de plusieurs dignitaires. Les employés, dont le doyen actuel qui cumule 35 ans de loyaux services, Tony White, étaient aussi réunis pour l’occasion. Notre collaborateur Éric Cyr retourne dans le temps où l’accès au Labrador n’était possible que par train ou par avion et relate un demi-siècle au service des consommateurs. Un portrait à lire en page 2.

Nouvelle école : bataille entre Galway et Mount Pearl – Les membres du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) ont resserré leur choix pour l’établissement d’un deuxième centre scolaire et communautaire francophone dans la région de St. John’s, en 2022. La décision finale se jouera entre le secteur « Living » du quartier en développement Galway ou de celui de Masonic Drive, à Mount Pearl. À lire en page 3.

Les femmes conteuses prennent leur place – Sur la scène du 15e Festival du conte de St. John’s, les voix féminines étaient plurielles et ex æquo avec les masculines. Est-ce surprenant? Pas vraiment selon Catherine Wright, directrice du festival. Explorations du conte au féminin et extrait d’un récit de vie d’une conteuse de la côte ouest mis en scène par Louise Moyse, à lire en pages 8-9.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Offrir des livres du monde entier aux enfants d’ici – page 2

Rapport Vital Signs – Comment va TNL, docteur? – page 3

Éditorial – La pauvreté a un sexe – page 4

Paisible AGA pour Le Gaboteur – page 4

Oups! Rectificatifs – page 4

Comment écrire en français en 2018?– page 5

Un AGAthon sur la côte ouest en novembre – page 6

Recrutement de coachs d’improvisation – page 6

Où célébrer l’Halloween en français – page 6

Journées orientation, carrières bilingues et entrepreneuriat à Torbay et Stephenville – page 6

« Ça m’intéresse de raconter des histoires de femmes » – page 7

Bienvenue à l’École de l’Océan – page 10

GIEC, politique et subjectivité : le vrai du faux – page 12

Rigolo et autres créatures – page 13

Pour une meilleure protection des enfants – page 15

Brève TNL – 15

CONSULTEZ L’ÉDITION NUMÉRIQUE

DU 22 OCTOBRE 2018