Le Gaboteur – Aperçu – 21 mai 2018

Il faut une bonne dose de courage pour exprimer ses idées en français devant un large public, surtout quand on n’est pas francophone. Une trentaine d’élèves d’écoles du Newfoundland and Labrador English School District (NLESD) ont relevé avec succès, le 5 mai dernier, le défi lancé par Canadian Parents for French Newfoundland & Labrador. Des jeunes de l’école Rocher-du-Nord, du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP), ont aussi participé à cette compétition dans la catégorie francophones. À lire en pages centrales de ce Gaboteur du 21 mai 2018, le récit de cet événement, les discours de Paula Villalobos, de l’école Rocher-du-Nord et de Lauren Marshall, de l’École secondaire Gongaza ainsi que l’identité des jeunes qui représenteront la province à la finale nationale de ce concours. (photo : Arnaud Masson)

En manchette

Les entrepôts de bitcoins inquiètent Happy-Valley-Goose Bay – Le maire de Happy Valley-Goose Bay, Wally Anderson, redoute que l’ouverture d’un nombre accru d’entrepôts de bitcoins dans sa localité pousse à la limite le réseau électrique et compromette, du même coup, le développement économique du centre du Labrador. À lire en page 2

Immersion basque au menu à St. John’s – Bienvenue au pays Basque – Ongi etorri Euskal herria ! Le 25 mai, le temps d’une soirée, le Centre des Grands-Vents de Saint-Jean se mettra à l’heure basque à compter de 18 h 30 autour de met et musique basque ainsi que par la projection du documentaire Indianoak: dans le sillage de notre histoire, de Caroline Richter. Les détails de cet événement à entrée gratuite sont en page 6.

En route vers le 42e Festival folk de Terre-Neuve-et-Labrador –Buddy Wasisname & the Other Fellers occupe la première ligne de l’affiche du 42e Folk Festival de Terre-Neuve-et-Labrador qui aura lieu du 3 au 5 août au parc Bannerman. Et pour cause : cette formation culte a, pour une première fois dans l’histoire de ce festival, accepté l’invitation de ses organisateurs. Aperçu en page 7 de la programmation de cette 42e édition qui fait une belle place aux francophones et dont Le Gaboteur est un des commanditaires.

À lire aussi dans ce numéro

Brèves TNL – page 2

Activités de la Journée de la francophonie provinciale, le 30 mai – page 2

Prix de la musique de la côte Est – Des artistes terre-neuviens à l’honneur – page 3

L’ouest du Labrador toujours suspendu à la grève chez Rio Tinto IOC – page 3

Mot de la rédaction – Des nouvelles de nous – page 4

Caroline Ruest : merci et bonne route ! – page 4

Langue officielles – Le commissaire Raymond Théberge propose une nouvelle approche règlementaire – page 5

Premier programme francophone de résidence en psychiatrie à Moncton – page 5

Terre-Neuve-et-Labrador lance MindWell-U pour la santé mentale et la toxicomanie – Page 6

Brèves communautaires francophones – page 6

Une carrière en français bien remplie pour Patricia Lévêque – page 10

Un événement terre-neuvien à Ottawa – page 10

Dans nos écoles francophones – page 11

Jeux et horoscopes – page 12

Du génie et des femmes – page 13

Brèves TNL (suite) – page 15