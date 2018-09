Le Gaboteur – Aperçu – 10 septembre 2018

by Info Gaboteur

Impossible de venir à Terre-Neuve-et-Labrador par hasard, encore moins de s’y établir. Et même lorsqu’on est né dans cette province, des ancêtres, proches ou lointains, ont fait le choix d’y rester. Qu’est-ce qui motive la décision des gens nés ici de rester, de partir ou de revenir? Qu’est-ce qui motive la décision de gens venus d’ailleurs, francophones de surcroît, d’y venir, de rester, de partir ou de revenir? Onze femmes et hommes, nés ici et ailleurs, livrent leur réponse dans ce dossier spécial du « retour » du Gaboteur après une longue pause estivale. De magnifiques témoignages à lire en pages 6 à 11.

En manchette

La téléphonie cellulaire : la nouvelle bataille de la Grand’Terre et Trois-Cailloux – Ces deux localités, sur la péninsule de Port-au-Port, sont privées d’accès à la téléphonie cellulaire. Une mobilisation populaire est en cours pour en finir avec cette « zone morte » d’appels sans fil. À lire en page 3.

Le premier Espace Franco de Nathalie Gagnon – Arrivée à St. John’s en novembre 2017, Nathalie Gagnon, la coordonnatrice du Réseau culturel francophone de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL), a vécu, en août dernier, son premier Festival folk provincial sous la tente francophone, dont elle était l’organisatrice. Dans une entrevue, elle nous livre ses impressions et projets d’avenir en tant que Québécoise sur le Rocher. À lire en page 5.

La belle et triste histoire des photos d’archives du Gaboteur -Depuis son lancement en 1984, Le Gaboteur a accumulé des centaines de photos, dont une infime portion a été publiée dans le journal. Sans compter que les gens n’étaient pas toujours identifiés. Qui? Quoi? Quand? Le Gaboteur a lancé en août dernier un nouveau jeu pour identifier les gens et les événements de ses photos d’archives via Facebook. Les réponses sont publiés dans ce numéro en page 13.

À lire aussi dans ce numéro

Le recrutement d’enseignants est encore en cours au CSPF – page 3

Éditorial – Des pistes pour une grande séduction – page 4

Arriver et rester – page 6

Quatre décennies plus tard – page 6

Au pays du Bon Djieu – page 7

Soirs de septembre – page 7

Partir, pour étudier en français – page 7

Le Labrador qui m’a façonné – page 8

Dans le rétroviseur – page 8

Chère grande ville – page 9

J’y suis, j’y reste – page 9

Comme une vague – page 10

Hésiter, partir – page 11

Arriver : une vie nouvelle en terre nouvelle – page 11

Petit Gaboteur – La belle danse d’Éricka… ou plutôt d’Éric? – page 14

Baleines bleues, panthères noires et tigres blancs? Faux – page 15