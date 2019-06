Le Gaboteur parle de francophonie au micro de CHRM

À l’occasion de la Journée de la francophonie provinciale, célébrée le 30 mai à Terre-Neuve-et-Labrador, l’équipe de la rédaction du Gaboteur a animé une émission spéciale en français sur les ondes de CHMR 93,5, la radio communautaire de l’Université Memorial (MUN).

L’émission s’ouvre sur Vive la rose, une chanson interprétée par le Franco-Terre-Neuvien Émile Benoit, regretté conteur et musicien de la péninsule de Port-au-Port. D’entrée de jeu, Jacinthe Tremblay, directrice et rédactrice en chef du Gaboteur, et Marilynn Guay Racicot, journaliste et adjointe à la rédaction, dressent un bref portrait des communautés francophones de Terre-Neuve-et-Labrador.

Terre-Neuve, Labrador et Québec

Puis, au fil de chansons terre-neuviennes, québécoises, autochtone et acadienne, Jacinthe Tremblay, amoureuse de Terre-Neuve depuis toujours qui a finalement migré ici il y a près d’une décennie, souligne quelques-unes des similarités entre la culture de Terre-Neuve-et-Labrador et celle du Québec, province d’origine du duo au micro. La musique traditionnelle, les chants de révolte, l’humour, le territoire et même la consommation de bière font partie des liens qui unissent les Terre-Neuviens et les Labradoriens aux Québécois!

L’équipe tient à remercier Hans Rollman, directeur de la programmation de CHMR, pour son accueil et son aide dans la réalisation de cette émission. Une première collaboration avec la radio étudiante de MUN pour Le Gaboteur, et certainement pas la dernière! À suivre…

(Ré)écoutez l’émission diffusée le 30 mai 2019, au 93,5 FM