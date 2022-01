Formation en français de base en éducation à la petite enfance

offerte gratuitement dès le 19 janvier 2022

Ouvert à tous

(Clientèles visées, les personnes : à la recherche d’un emploi – en réorientation de carrière – aux études – travaillant déjà en petite enfance – désireuses d’en apprendre plus)

Saint-Jean – Terre-Neuve-et-Labrador – 5 janvier 2022. La Fédération des parents de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) est fière d’offrir pour une première fois une formation en français de base en éducation à la petite enfance aux francophones et francophiles intéressés à travailler dans le domaine de l’éducation à la petite enfance. Cette formation a pour objectif de soutenir les intervenantes et intervenants travaillant ou souhaitant travailler dans divers services dont les garderies, prématernelles, avant et après-école, centres de ressources aux familles et camps d’été.

La formation offrira une structure mixte d’auto-apprentissage et de cours en ligne. Elle sera répartie de la façon suivante :

I. Dix (10) modules, répartis sur dix (10) semaines, seront enseignés tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30 (heure de Terre-Neuve) entre le 19 janvier et le 30 mars, avec relâche le 23 février.

II. Des lectures, travaux et évaluation en lien avec chaque module requerront en moyenne par semaine 2h30 de temps.

III. La formation sera offerte via Google Class

Janice Gallant, enseignante depuis plus de 5 ans en éducation à la petite enfance au niveau collégial à l’île du Prince-Édouard, assurera la formation de l’ensemble des modules. Des spécialistes seront invités à partager leurs expertises sur des thématiques spécifiques, telles que la francisation, le développement moteur, la santé et le bien-être.

« Cette formation est le résultat d’un travail rigoureux débuté à l’automne 2020. Une version pilote de la formation a été offerte à l’automne 2021 à l’ensemble du personnel de la FPFTNL et de ses services. Tous sont unanimes à souligner que cette formation répond en tous points aux besoins de la petite enfance tout en soutenant les membres et le personnel dans leurs tâches au quotidien » souligne Martine Fillion, directrice générale de la FPFTNL.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la FPFTNL à www.fpftnl.ca/formation.

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) qui, de concert avec la Commission nationale des parents francophones (CNPF), la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), le Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada (RDÉE Canada) et la Société Santé en français (SSF), appuie la mise en œuvre d’initiatives en petite enfance au sein des communautés francophones en situation minoritaire par l’entremise d’un financement du gouvernement du Canada.

Jacinthe Lemire

Gestionnaire de projet

902-388-1472 / [email protected]