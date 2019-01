Fonder famille loin des siens – Le Gaboteur 28 janvier 2019

by Info Gaboteur

De nombreux parents francophones à Terre-Neuve et au Labrador élèvent leurs enfants sans le soutien de leur proches, bien souvent expatriés de leur province ou pays natals pour le travail ou pour y suivre l’âme soeur. Quels sont les effets sur ces parents? ces enfants? et ces grands-parents? En pages 6 et 7, une série de témoignages permettent une incursion dans l’univers de la parentalité loin de la parenté, en milieu francophone minoritaire de surcroît.

Nouveau traversier dans le détroit de Belle Isle – Fierté et enthousiasme régnaient dans le port de St. John’s le 22 janvier dernier lors de la visite du MV Qajaq W, le nouveau traversier qui entreprendra dès cette semaine la desserte entre St. Barbe, sur la péninsule nord de Terre-Neuve, et Blanc-Sablon, au Québec. Un nouveau traversier-frère sillonnera la côte du Labrador dès juin prochain. Détails en page 2.

Rires en vue aux Grands-Vents – Prélude aux Rendez-vous de la Francophonie (RVF) 2019 et de leurs dizaines d’activités à Terre-Neuve-et-Labrador en mars, la tournée Juste pour rire des RDF fera escale au théâtre des Grands-Vents le 8 février prochain. Avant-goût, en page 5, des rires à venir avec le quatuor d’humoristes qui feront leurs blagues en français.

Une trousse de bienvenue pour bébés francophones – Accueillir les nouveau-nés et inclure les aînés : voilà le doublé réalisé par l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) avec son projet de trousses de naissance. Depuis octobre dernier, quatre familles de la capitale ont reçu l’une des 50 boîtes à surprises concoctées par des aînés de la communauté. Découverte de ces trousses en page 8.

Photo de couverture : Marilynn Guay Racicot

DU 28 JANVIER 2019