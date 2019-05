En route vers un Festival Folk relevé! – Édition du 20 mai 2019

Des mélodies folk traditionnelles entremêlées d’airs contemporains, de musique autochtone et de voix francophones résonneront au parc Bannerman de St. John’s du 9 au 11 août prochains à l’occasion du 43e Festival Folk de Terre-Neuve-et-Labrador. Avant-goût des artistes d’ici et d’ailleurs au programme, en page 3.

EN MANCHETTE

Campagne« C’est not’ tour! » – Après avoir amassé près de 50 000 $ pour la construction d’une tour cellulaire, le Comité Service Cellulaire La Grand’Terre & Trois-Cailloux et le RDÉE TNL déploient une campagne nationale. Objectif : récolter les 30 000 $ manquants pour lancer le projet. Plus de détails en page 2.

Prix des arts et de la culture 2019 – Il y avait de la fierté francophone dans l’air à The Rooms lors du dévoilement des Prix des arts et des lettres 2019 à Terre-Neuve-et-Labrador, le 26 avril dernier. En pages 8 et 9, les créations à l’origine de cette fierté sont présentées dans leur version intégrale grâce à l’aimable autorisation de Dominique Hurley, lauréate en arts visuels, ainsi que de Jeff Foran et Cassandra Clowe-Coish, récipiendaires en création littéraire en français.

Le Gaboteur en lice pour 4 prix d’excellence – L’Association de la presse francophone (APF) a dévoilé le 6 mai les journaux finalistes aux Prix d’excellence 2019 de la presse francophone. Le Gaboteur se distingue une fois de plus en récoltant quatre nominations, dont une au prix Journal de l’année! Détails en page 13.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Feu vert au zonage de Galway pour la nouvelle école du CSFP – page 2

Mot de la rédaction – Le Gaboteur salue la prise de parole – page 4

À propos de Patrick Bourdeau, l’auteur de la lettre ouverte – page 4

Lettre ouverte – Le moment est-il venu de tenir des états généraux? – page 5

La Folk Arts Society présente sa nouvelle directrice bilingue – page 7

Visages de la santé – Anastasia Knudsen, infirmière (publireportage) – page 10

Dans nos écoles francophones (publireportage) – page 11

Concours d’art oratoire du CSFP – Trois gagnants, pas de perdants – page 12

Encore plus de discours en français à Terre- Neuve-et-Labrador! – page 12

50 ans de la dépénalisation de l’homosexualité – page 13

L’immersion, terreau fertile pour une relève bilingue en santé – page 14

Une stagiaire francophone en pharmacie à Terre-Neuve – page 14

Une chorale qui pop! – page 15

Emploi d’été sur la péninsule de Port-au-Port – page 15

À l’agenda communautaire – page 15

Photo de couverture : Courtoisie de Le Bruit Court dans la ville