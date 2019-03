Pionnières dans la minière – Le Gaboteur du 25 mars 2019

Quarante ans après que la gent féminine vienne diversifier l’industrie minière de l’ouest du Labrador, les visages féminins se sont multipliés au sein de la production, même si encore beaucoup reste à faire pour atteindre la parité et un environnement de travail égalitaire. Le Gaboteur s’est entretenu avec des femmes francophones au sujet de leur carrière dans cette industrie où le masculin l’emporte encore. Un dossier à découvrir en page 7, 8 et 9.

EN MANCHETTE

Une loi scolaire distincte pour les francophones –Dans un mémoire soumis conjointement au ministère de l’Éducation et du Développement de la Petite enfance en octobre 2018, le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) et la Fédération des

francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) réclament l’adoption d’une loi scolaire distincte pour les francophones ainsi que de nouveaux pouvoirs pour le CSFP, dont celui de mettre en place et d’offrir des services à la petite enfance ainsi que d’avant et après-école. À lire en page 2.

Fermeture de l’école Notre-Dame-du-Cap – Au moment où le CSFP espère l’aval du gouvernement pour la construction d’une nouvelle école francophone de 510 places dans le secteur Galway à St. John’s, celui-ci ordonne la fermeture de l’école Notre-Dame-du-Cap pour des raisons de sécurité. Le dépôt imminent du budget provincial suivi de la prochaine réunion publique du CSFP, prévue le 13 avril à St. John’s, devraient donner l’heure juste sur l’avenir des infrastructures scolaires francophones. À lire en page 3 .

Louise Gauthier, l’artiste à tout faire – À travers la chanson, l’écriture, l’enseignement, le théâtre et un festival d’art nocturne, Louise Gauthier se révèle enfin comme artiste francophone multidisciplinaire après une décennie à se réinventer dans la vallée de l’Humber, sur la côte ouest de Terre-Neuve. Découverte de quelques pans de sa vie autour d’une tasse de thé, en page 6.

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO

Quel avenir pour les infrastructures scolaires francophones? – page 3

Éditorial : Pour une nouvelle école à Cap-Saint-Georges – page 4

Ma première sur le pont d’un navire légendaire – page 4

Le fédéral enclenche la modernisation de la loi – page 5

Un medley de couleurs musicales et de talents francophones au Ship Pub – page 11

La faible place des femmes dans l’écriture des sciences influence les résultats – page 12

Combattre le sexisme en science avec des données – page 12

Des jeunes de TNL causent santé à Halifax – page 13

Des voix plurielles à la 2e édition des Femmes Talk – page 14

Retour du beau temps pour la traditionnelle Poker Run – page 14

Après Port-au-Port, les aînés s’exposent à St. John’s – page 14

À l’agenda communautaire – page 14

Photo de couverture : Courtoisie d’IOC

CONSULTEZ L’ÉDITION NUMÉRIQUE

DU 25 MARS 2019