Élections 2019 : annonces en cascade à TNL

Avant même le déclenchement de la campagne électorale fédérale le 11 septembre dernier, l’imminence du prochain rendez-vous aux urnes des Canadiens, le 21 octobre, avait déjà provoqué son lot d’annonces gouvernementales à Terre-Neuve-et-Labrador.

La liste non exhaustive des communiqués de presse contenant des investissements à venir reçus depuis le 22 août débute par des contributions fédérales et provinciales combinées de près de 60 000 $ pour l’aménagement d’une aire de 24 places de stationnement à Petty Harbour/Maddox Cove, dans le secteur de Skinners Hill.

Le 27 août, deux communiqués sont tombés en quelques heures. Ainsi, Tourism Elliston, actif dans la pointe de la péninsule de Bonavista, recevra 30 000 $ d’Ottawa et 20 000 $ de la province pour soutenir la programmation du festival Roots, Rants and Roar. Cet événement, qui aura lieu cette année les 20 et 21 septembre, combine gastronomie, randonnées pédestres et vente de produits fermiers locaux.

Le même jour, à St. John’s, le fédéral, par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), la province et Husky Energy dévoilaient la création d’un nouveau centre de recherche consacré aux environnements hostiles (Harsh Environment Research Facility) à l’Université Memorial. Ces trois partenaires injecteront respectivement 2,7, 2,4 et 1 million de dollars pour les installations de ce centre qui inclura, entre autres, un simulateur des réactions entre, par exemple, des avions, des éoliennes, des navires, des pylônes électriques et des conditions climatiques difficiles tels des icebergs, des vents violents, du brouillard et du verglas.

Le lendemain, 28 août, le fédéral, la province et l’Autorité de l’aéroport de Gander annonçaient des contributions identiques de 500 000 $, totalisant donc 1,5 million de dollars, pour la restauration et la mise en valeur de l’architecture, du mobilier et de l’art public du salon d’accueil des passagers de cet aéroport inauguré en 1959 et dont les trésors seront accessibles au grand public au terme de ces travaux.

À noter aussi un soutien conjoint fédéral-provincial totalisant près de 600 000 $, annoncé plus tôt en août, pour financer une prochaine étape d’’aménagement des sentiers du Centre d’interprétation de Manuels River, à Conception Bay South.

À noter enfin que toutes ces annonces sont conjointes entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans la mesure où la province est dirigée par un gouvernement minoritaire, le Parti libéral de Dwight Ball est, de facto, en perpétuelle campagne électorale.

Les sondages et les chefs

Deux sondages menés au cours de l’été donnent une nette longueur d’avance au Parti Libéral de Justin Trudeau. Le coup de sonde mené entre le 25 et le 30 juillet par la firme MQO révélait que 50 % des électeurs de la province qui avaient déjà fait leur choix allaient voter pour le renouvellement du mandat de sa formation. Les Conservateurs d’Andrew Scheer suivaient avec 34 % des intentions de vote de ces électeurs. Le NPD, dirigé par Jagmeet Singh, avait la faveur de 13 % des Terre-Neuviens et Labradoriens ayant déjà fait un choix. Rien pour le Parti vert d’Élizabeth May dans ce sondage.

La firme Narrative Research, pour sa part, plaçait aussi les Libéraux en tête dans la province auprès des électeurs décidés dans un coup de sonde mené entre le 31 juillet et le 22 août. La formation de Justin Trudeau menait avec 48 % des intentions de vote, suivie des Conservateurs à 31 %, du NPD à 17 % et des Verts à 3 %.

Malgré sa 2e position dans ces sondages, le chef conservateur Andrew Scheer n’a pas foulé le sol de la province pendant l’été, alors que le premier ministre Justin Trudeau était à St. John’s au début d’août à l’occasion, entre autres, des régates du lac Quidi Vidi. La leader du Parti vert, Élizabeth May, a visité plusieurs localités de Terre-Neuve en août et a également participé à une séance publique de la Commission d’enquête sur Muskrat Falls. Elle a particulièrement souligné la candidature du très connu Greg Malone dans la circonscription Avalon. Le chef néo-démocrate Jadmeeg Singh était pour sa part à St. John’s le 4 septembre, dans un événement public organisé pour soutenir le candidat de sa formation dans St. John’s Est et ancien député de cette circonscription, Jack Harris.

La performance du NPD à Terre-Neuve-et-Labrador, en troisième place dans les sondages MQO et Narrative Research, se distingue des intentions de vote dans les trois autres provinces de l’Atlantique dans le coup de sonde Narrative Research. Au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, les Verts récoltent en effet entre 18 et 21 % des intentions de vote des électeurs décidés, contre 3 % à Terre-Neuve-et-Labrador.

Photo de couverture : Le festival Roots, Rants and Roar, qui aura lieu à Elliston les 20 et 21 septembre prochains, a reçu un soutien financier de 50 000 $ du fédéral et de la province. (Courtoisie APECA)

— Un texte de Jacinthe Tremblay paru dans Le Gaboteur du 9 septembre 2019