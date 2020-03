Édition du 9 mars 2020 : Choristes et chansons d’ici en voyage

COVID-19 a été officiellement déclaré pandémie par l'OMS. Face à cette situation, il est important de savoir comment se préparer.



Symptômes:

🦠 Fièvre

🦠 Toux

🦠 Difficultés respiratoires



Si vous souffrez de symptômes après avoir voyagé hors province, veuillez composer le 811 ou appeler et parler à votre propre prestataire de soins de santé. En cas d'urgence, composez le 911.



N'oubliez pas:

🦠 Couvrez votre bouche et votre nez avec votre bras lorsque vous toussez et éternuez.

🦠 Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes.

🦠 Nettoyez régulièrement votre environnement.

🦠 Si vous êtes malade, restez chez vous au lieu d'aller à l'école ou au travail.

🦠 Si vous êtes une personne en bonne santé, porter un masque quand vous n'êtes pas malade peut donner un faux sentiment de sécurité ; ce n'est pas recommandé pour prévenir la transmission de la COVID-19.



Il n'y a pas de cas confirmé de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.



#infotnl #santétnl