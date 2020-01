Les écoles M-12 seront-t-elles ouvertes le lundi 25 janvier dans la région de St. John's? Des informations sur le retour en classe des élèves et du personnel de l'École des Grands-Vents et de École Rocher-du-Nord du Conseil scolaire francophone provincial de TNL - CSFP sont disponibles sur les pages Facebook de ces écoles. D'autres informations suivront d'ici lundi. Pour les écoles du Newfoundland and Labrador English School District, surveillez les pages du district et des écoles, ainsi que les messages Power School. ...